FICValdivia cierra en 9 días la convocatoria para la Selección Oficial del 2025

Quedan pocos días de postulación para el 32° Festival Internacional de Cine de Valdivia, uno de los certámenes audiovisuales más importantes del país y que ya lanzó las bases de sus cinco categorías competitivas: Largometraje, Largometraje Juvenil, Cortometraje de Latinoamérica y el Caribe, Cortometraje Infantil de Latinoamérica y el Caribe, y Cortometraje Chileno de Estudiantes de Cine y Audiovisual.

Fundado por la Universidad Austral de Chile, producido por el Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia y convocado por la Ilustre Municipalidad de Valdivia, el Gobierno Regional de Los Ríos y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, FICValdivia ofrece a las y los realizadores audiovisuales un espacio de difusión y competencia, junto con promover la producción audiovisual nacional e internacional de calidad artística. Este año, el festival se llevará a cabo entre el 13 y el 19 de octubre de 2025.

Las bases de la convocatoria están disponibles en www.ficvaldivia.cl y podrán participar aquellas obras terminadas a partir del 1º de marzo de 2024, a condición que su estreno en Chile sea realizado en FICValdivia. Las obras recepcionadas para la competencia, en las distintas categorías, serán sometidas a un proceso de selección realizado por el equipo de programación del festival. La Selección Oficial será anunciada durante el mes de septiembre en el sitio web del festival.

La inscripción vía plataforma FESTHOME estará abierta desde el lunes 10 de marzo hasta el viernes 25 de abril de 2025 como plazo máximo a las 18:00 hrs. de Chile continental (UTC-4). El jurado estará formado por personalidades del medio audiovisual, de las artes y la cultura, nacionales y extranjeras. Cualquier duda o consulta respecto a la convocatoria 2025 podrá ser enviada al correo electrónico convocatoria@ficv.cl. Se reciben consultas en español e inglés.

Además, “¡Caigan las rosas blancas!” de Albertina Carri será el Film de Apertura que dará arranque al FICValdivia 2025. Nacida en Buenos Aires (1973) Carri es actualmente una de las cineastas argentinas más importantes. Ha construido una obra que abarca ficción, documental y también zonas híbridas a partir de una indagación en su propia historia, desde donde ha desplegado diversas líneas de reflexión en torno a la memoria, la violencia y también sobre la historia política de su país, además de los problemas de la imagen como registro.

Su nueva película tiene en común con “Las hijas del fuego” la presencia de las actrices Carolina Alamino, Rocío Zuviría y Mijal Katzowicz y, especialmente, una preocupación por el paisaje como escenografía de liberación. Relata el viaje que una directora de cine erótico emprende por la carretera después de un desencuentro creativo que la hace renunciar a su nueva película a tres días de iniciado el rodaje.

Ese hilo de la historia acerca el filme a la road movie, género que maneja con amplia autonomía tanto en el ritmo como en la relación con el paisaje. Carri filma esa suerte de crisis de su protagonista con autonomía y humor, dando libertad en la duración de los planos y de las situaciones, y también en la organización, a veces impredecible, que adquiere el relato.

Al preguntarle a la directora sobre la incorporación de su cinta como película inaugural de FICValdivia, Albertina Carri sostuvo que “es un acontecimiento muy feliz que mi séptimo largometraje haya sido seleccionado para la Apertura del Festival de Valdivia. Hago películas desde hace muchos años y a medida que el tiempo avanza, la exigencia para que me vuelque hacia la industria es cada vez más fuerte e insistente. En contrapartida a esa demanda, mis deseos por reencontrarme con la poética de lo cinematográfico sin la presión de cumplir con las reglas que impone el capital (sobre las formas de estreno y circulación de espectadores) está cada vez más viva”.

“Porque encuentro cada vez más necesario, frente al aplanamiento del lenguaje cinematográfico y al vaciamiento de confianza en los espectadores, devolverle a la comunidad cinéfila la posibilidad de reflexionar. Y devolverle al cine la posibilidad de generar pensamiento crítico frente a lo ya dado. ‘¡Caigan las rosas blancas!’ es un viaje errático, pornográfico y espiritual que no podía tener mejor marco de exhibición que un festival como es el de Valdivia. Uno de los festivales más importantes de Latinoamérica, debido a su histórica impronta de curiosidad y libertad frente a ese misterio que es lo cinematográfico. Podría decir que el devenir en banda deleuziano en esta ocasión será felizmente transcordillerano”, concluyó la directora.