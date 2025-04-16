Juan Pablo Lira sobre elecciones en Ecuador: "Que la OEA encontró irregularidades es una interpretación equivocada"

Ecuador se ha sacudido con la acusación de fraude de la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa Gonzáles, en las últimas elecciones presidenciales. Los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 99,3% del escrutinio, dieron por ganador al derechista Daniel Noboa con un 55,% de las preferencias, mientras, en la otra vereda, la correista habría obtenido un 44,4% de los votos.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el analista internacional Juan Pablo Lira, descartó irregularidades en el proceso. Lira es miembro del Foro de Política Exterior y Misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pero en este caso específico actuó como parte de la misión de observadores de la OEA en las elecciones de Ecuador.

“Lo que se hace es una constatación de situaciones que deben mejorarse en el proceso electoral ecuatoriano, que es muy distinto a lo que dice el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que indicó que la OEA encontró irregularidades, eso no es así, no es correcto, es una interpretación equivocada”, aseguró Lira y descartó que el Ejercito haya dirigido la jornada o que las elecciones se hayan llevado a cabo en su totalidad en Estado de Sitio.

La OEA señala irregularidades en las elecciones del Ecuador. En siete provincias se decreto el estado de excepción. El ejército dirigió la jornada electoral, las mesas durante las elecciones, y el conteo de votos No hay elecciones libres bajo estado de sitio. No puedo… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 16, 2025

El director de la Misión de Observación de la OEA, el excanciller de Chile, Heraldo Muñoz, ya había entregado la información preliminar del trabajo, datos que habrían sido mal interpretados por el presidente de Colombia según indica el experto. De hecho explicitó que: “Existe una casi total coincidencia entre los resultados entregados en esta observación aleatoria de la OEA con los resultados que entregó el Consejo Nacional Electoral. Esto es un triunfo verdaderamente contundente de casi 12 puntos”.

Sobre lo mencionado por el presidente de Colombia respecto al estado de excepción, el analista internacional afirmó que “Ecuador hoy día, lamentablemente, es el país con mayor índice de criminalidad de América Latina con un promedio de 35 y fracción muertos por cada 100 mil habitantes (…). Entonces, efectivamente, horas antes del inicio del proceso electoral se decretó o más bien dicho se volvió a instalar el estado de sitio en algunas comunas de ciertas regiones del país, donde están los más altos índices de criminalidad, que tienen que ver con el narcotráfico”.

No obstante, Lira señaló que del proceso electoral sí se toma como aspecto a mejorar la presencia de las Fuerzas Armadas. “El Ejército, igual que en Chile, custodia la seguridad de los recintos electorales, custodia la seguridad de los materiales, urnas, votos”, dijo. En ese sentido, “una de las cosas que dijo Heraldo Muñoz en su informe preliminar en el día de ayer es que efectivamente hay que ejercer mayo control en las contribuciones de los privados a las campañas políticas, porque en eso el Consejo Nacional Electoral del Ecuador no cumple ninguna función”.