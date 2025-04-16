Marco Moreno sobre estrategia política de Matthei: "Buscar solo consolidar su base dura de apoyo puede ser un error"

Durante las últimas horas, se sumó un nuevo episodio a la larga lista de polémicas que ha acumulado en pocos días, solo esta semana, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

La mañana de este miércoles, en conversación con Radio Agricultura y requerida sobre el golpe militar de 1973, la exalcaldesa de Providencia afirmó que éste “era necesario”. “Mi posición es que no había otra. Que nos íbamos derechito a Cuba. Yo lo que quiero señalar es que probablemente al principio, en 1973 y 1974, era bien inevitable que hubiese muertos, pero ya en el 78, el 82, cuando siguen ocurriendo, ahí ya no, porque había control del territorio”, dijo Matthei.

Lo anterior generó un amplio rechazo en el mundo progresista y de derechos humanos. Desde el Presidente Gabriel Boric, pasando por varios parlamentarios del oficialismo, hasta la candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el analista político y académico de la Universidad Central, Marco Moreno, aseguró que se trata de una jugada de Matthei para no perder a los electores de derecha que podrían decantarse por opciones como José Antonio Kast o Johannes Kaiser.

“Lo que busca es mantener a raya a los sectores más radicales de la derecha, para evitar que se muevan hacia las opciones que representan Kast y Kaiser y que al final resultan más creíbles en relación con este tema que la propia Evelyn Matthei. Buscar solo consolidar su base de apoyo dura puede ser un error en el diseño estratégico de Matthei”, advirtió.

Moreno además se refirió a los otros dichos polémicos de Matthei, entre los que se cuenta la controversia por las cámaras del Estadio Nacional, sus cuestionamientos al acuerdo entre SQM y Codelco por el litio y su apertura a mandar presos de alta peligrosidad a una cárcel en El Salvador.

A juicio del analista, estos hechos se relacionan con una estrategia de Matthei para posicionarse y no salir del debate público, teniendo en cuenta que finalmente no competirá en primarias.

“Al no realizar primarias, en la práctica, podría quedar dos meses fuera de la conversación política. Los medios de comunicación, el financiamiento para hacer la campaña de primarias, los debates, la televisión, los medios, van a ser sobre la primaria del oficialismo que es la más interesante, la más entretenida, la más disputada. Por lo tanto, en ese contexto, evidentemente estar fuera de la conversación política dos meses es mucho tiempo para una candidata. Eso la está obligando a recurrir a este estilo más disruptivo, instalar temas en la agenda para que se converse sobre ella”, dijo.

En esa misma línea, Moreno apuntó a un estancamiento en el rendimiento electoral de Matthei e incluso, señaló que podríamos estar frente a un fenómeno similar al de Joaquín Lavín en las presidenciales pasadas.

“Él era el candidato favorito en las encuestas, era el alcalde de Las Condes, renunció a la reelección para competir en las primarias, pero evidentemente el factor desgaste le jugó en contra. En un tiempo muy breve Sebastián Sichel le ganó la primaria. Ahí está ese factor de desgaste que de alguna manera puede estar erosionando la base de apoyo de Evelyn Matthei”, opinó.

En tanto, el analista se pronunció sobre el ofrecimiento del senador Francisco Chahuán de ser candidato presidencial de RN y que así, Matthei compita en unas primarias.

Al respecto, el Moreno estimó que sería una “mala señal, porque RN ya en un Consejo Nacional aprobó que ella sería la candidata del partido y si ahora se revisa eso solo para que ella pueda tener una primaria, creo que es una mala apuesta la que podría estar haciendo”.

Para el académico, aquella sería una primaria que “evidentemente” ganará la exalcaldesa “y solo podría ser beneficiosa para Chahuán, pero en ningún caso para Evelyn Matthei”.