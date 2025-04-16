Ministerio Público decide no perseverar en investigación sobre plataformas de apuestas

Luego de un largo debate y una investigación que se extendió por casi tres años, el caso judicial contra las plataformas de apuestas en línea en Chile llegará a su fin sin consecuencias penales. Así lo confirmó el Ministerio Público, que comunicó oficialmente que no perseverará en el procedimiento iniciado en 2021 para indagar la legalidad de estas operaciones.

La audiencia en la que se formalizará esta decisión se realizará el próximo 11 de julio, a las 10:00 horas, en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. El motivo, según informó la fiscal Rossana Folli, fue el rechazo del tribunal a ampliar el plazo de investigación solicitado por la Fiscalía. En un escrito oficial, la persecutora indicó que “habiéndose rechazado la ampliación solicitada (…) esta Fiscalía ha cerrado la presente investigación y ha decidido no perseverar en este procedimiento”.

Esta decisión generó una inmediata reacción desde la Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea, que celebró la resolución judicial. En un comunicado, expresaron que “valoran la decisión del Ministerio Público de ‘no perseverar’”.

“Este pronunciamiento reafirma lo que, como agrupación, hemos defendido desde el comienzo: que las plataformas de apuestas en línea operan dentro del marco legal vigente, aunque aún no exista una regulación específica al respecto”, expusieron.

El conflicto se originó tras las críticas de actores tradicionales del rubro, como casinos presenciales, el Club Hípico y la Polla Chilena de Beneficencia, quienes acusaban a las casas de apuestas extranjeras de operar con opacidad y fuera del marco normativo chileno.

Pese al cierre del caso penal, la discusión sobre su regulación está lejos de terminar. Desde el gremio, reafirmaron su compromiso con avanzar hacia un marco normativo claro: “Reafirmamos nuestra plena disposición a colaborar activamente en la discusión legislativa, en el Congreso Nacional y en los espacios técnicos necesarios para avanzar en una regulación robusta para Chile”.