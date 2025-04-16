Naufragio de lancha Bruma: familiares realizan emotiva ceremonia tras el término de la búsqueda de los pescadores 

Desde el donde se perdió contacto con lancha Bruma y se descubrió su naufragio, este miércoles los familiares de los siete pescadores desaparecidos realizaron un acto de despedida.

La ceremonia simbólica se realizó en el buque Janaqueo de la Armada de Chile para despedir a los tripulantes de la embarcación: José Luis Medel Sepúlveda, José Luis Medel González, su hijo Juan Jorge Muñoz Balladares, José Fernando Carrasco González, Julio Eduardo Gallardo Díaz, Carlos Hugo Escárate Ramírez y Jonathan Daniel Torres Saldaña.

El homenaje se llevó a cabo luego de que la Armada diera a conocer que daba por terminada la búsqueda de los pescadores, finalizando los 17 días de labores ininterrumpidas este martes a la medianoche.

Uno de los familiares que conversó con Meganoticias, expresó que existía la esperanza de “que se pudieran encontrar para darle una digna sepultura”. “Sabemos que así es el trabajo de nosotros que somos pescadores. Que salemos de la casa y no sabemos si llegaremos, pero tenemos muy lindos recuerdos de mi compadre y de toda su familia”, dijo.

Los familiares fueron acompañados en todo momento de lanchas de pesca artesanal mientras daban discursos de despedida a bordo del buque Janaqueo, que se mantuvo al norte de la Isla Santa María, lugar donde se realizó una ceremonia religiosa para decir adiós a los pescadores desaparecidos. El homenaje terminó con coronas de flores lanzadas al mar.