"Necesario en el 73 y en el 2025": diputados de Chile Vamos respaldan a Matthei por dichos sobre la dictadura

Las declaraciones de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, sobre la dictadura civil-militar recibieron la condena del oficialismo, mientras que disputados de la coalición respaldaron la postura de su abanderada respecto a ese momento histórico del país.

Este miércoles en conversación con Radio Agricultura, la exalcaldesa de Providencia dijo que el Golpe de Estado de 1973 “era necesario”. Asimismo, en cuanto a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet declaró: “Probablemente al principio, en 1973 y 1974, era bien inevitable que hubiese muertos (…). Ya en el 78, el 82, cuando siguen ocurriendo, ahí ya no, porque había control del territorio”.

Así, los dichos se encontraron con el apoyo de parlamentarios de su sector. El diputado UDI, Juan Antonio Coloma, sostuvo que las palabras de Matthei son parte de “su historia de vida, su pensamiento, son sus ideas, es la convicción a lo que ella ha llegado sobre la historia de nuestro país, y es por eso que yo comparto plenamente las palabras que ella ha dicho”.

Por su lado, la diputada Camila Flores (RN) recalcó que lo que señaló la exalcaldesa representa a “un número importante de chilenos que justifica el pronunciamiento militar del 11 de septiembre del año 73″.

“Matthei lo que hace es hablar de un hecho histórico que para muchos de nosotros, donde me incorporo, era necesario, era urgente, el pronunciamiento militar fue solicitado no por los militares quienes ejecutaron esta acción, sino que por cientos de miles de ciudadanos que le pedían a las Fuerzas Armadas que generen este pronunciamiento”, dijo.

Para Flores, “en aquella época, en el año 73, pero también en el año 2025, era necesario”. “El año pasado salieron varias encuestas donde se le preguntaba incluso a personas jóvenes que no vivieron el pronunciamiento militar y muchos de ellos precisamente lo justificaban, creo que lo que hace ella simplemente es establecer sinceramente un hecho histórico que para muchos de nosotros era importante”, expuso.