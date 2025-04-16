"No han sido días fáciles": crece tensión interna del Partido Socialista tras crisis por sucesión de Allende

Como un “malentendido” calificó la presidenta y presidenciable del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, a la polémica que originó el retiro del oficio que presentaba al diputado Tomás de Rementeria como reemplazo de Isabel Allende en el Senado, tras su destitución por la fallida compraventa de la casa de su padre.

Y es que el hecho derivó casi de manera inmediata en la molestia pública de Allende, quién -por medio de un comunicado- acusó que no se estaba respetando el acuerdo al que llegó con la anterior mesa directiva del PS que, de hecho, le dio la posibilidad de elegir a su eventual sucesor, pero también provocó la indignación del diputado de Rementería, quién primero declinó su postulación pero finalmente aceptó.

En conversación con Radio La Clave, Vodanovic señaló que en la mesa directiva no repararon en que faltaba un requisito previo: que el oficio fuera ratificado por los 17 nuevos miembros de la comisión política del partido antes de enviarlo al Senado. Ante la reacción de la histórica militante socialista, se convocó a una sesión manera extraordinaria este martes por la tarde, sin embargo, fue pospuesta por la tramitación de la Ley de Fraccionamiento pesquero.

El diputado y exvicepresidente del PS, Leonardo Soto, criticó la “contradicción” y falta de coherencia de una decisión que, a su juicio, ya estaba tomada por la anterior dirigencia, y lo calificó como un “capitulo negro” para el PS.

“No han sido días fáciles ni muy estéticos para el Partido Socialista. Se han tomado decisiones contradictorias entre el viernes pasado y hoy día. El día viernes pasado yo, como miembro de la directiva, participé de una reunión donde se zanjó completamente por unanimidad de la mesa directiva del Partido Socialista que el candidato a reemplazar a la exsenadora Isabel Allende era el diputado Tomás de Rementería. Y esa es una resolución definitiva y que incluso se notificó al Senado para que procediera a su reemplazo”, emplazó.

En tanto, su par y jefe de bancada PS, Juan Santana, atribuyó el retiro del documento a un problema de procedimientos. “Había un procedimiento que era necesario, que la misma ley exige y que nuestro estatuto interno también lo hace. Y naturalmente ese proceso tiene que cumplirse”, respondió.

Parlamentarios de la bancada deslizan que habría una intención de otras figuras del partido para hacerse con el escaño que deja Allende, pensando también en perfilarse para la próxima elección senatorial en la Región de Valparaíso. Se habla del militante socialista Andrés Santander y el primer vicepresidente Arturo Barrios.

Al respecto, el diputado socialista Daniel Manouchehri llamó a separar la actual sucesión de Allende con el próximo proceso electoral. “Acá se está eligiendo al sucesor en el escaño de Isabel Allende. No se está eligiendo al candidato a senador del Partido Socialista, que es otra cuestión. Y el Partido Socialista en esta región tendrá que definir si tiene un candidato o no tiene un candidato, y si hay condiciones o no hay condiciones de disputar esa senatorial, pero eso es un debate que habrá que dar en su debido momento”, señaló.

Tomas de Rementeria ha demostrado ser un parlamentario serio, estudioso y comprometido con los cambios sociales. Viene además con el plus de haber sido elegido en las urnas como diputado y ser de la región de Valparaíso. Sin duda será un gran aporte en el senado. — Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) April 15, 2025

Para las 20 horas de esta noche esta citada la comisión política de la colectividad donde se espera diriman finalmente sobre el sucesor de Isabel Allende en el Congreso. Una sesión que será de manera telemática, por lo que sus resultados serán notificados probablemente vía comunicado.

Previo a la cita, el diputado de Rementería reculó en su posición, aunque admitió sentirse molesto. “Cual sea el caso, yo voy a analizar lo que me pida mi partido en su momento“, afirmó detallando, además, que sostendrá una conversación con la timonel del PS durante esta tarde.

Si no logran convencer al diputado de reactivar su postulación, como se propusieron algunos parlamentarios socialistas en esta jornada, otros nombres que suenan son Heraldo Muñoz, y el actual diputado Nelson Venegas del distrito seis de la Quinta Región.