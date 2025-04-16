Senador Fidel Espinoza (PS): "La Ley de Fraccionamiento ha sido de cara al país"

Este martes la Sala del Senado despachó la Ley de Fraccionamiento del sector pesquero. Ahora, el proyecto del Gobierno que pretende redistribuir las cuotas de extracción entre la pesca industrial y artesanal, se apronta a ser revisada por una comisión mixta.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador del Partido Socialista (PS) e integrante de la Comisión de Pesca, Fidel Espinoza, se defendió de “las apreciaciones injustas que han vertido algunos parlamentarios, incluso de mi propio partido, no senadores si no que diputados, que han señalado que esta ley que se está tramitando, la de fraccionamiento, es una ley que tiene características parecidas a lo que ocurrió el 2013 con la mal recordada Ley Longueira”.

De acuerdo al representante de la Región de Los Lagos, la Ley de Fraccionamiento “ha sido de cara al país”. “Nosotros en la Comisión de Pesca del Senado tuvimos 56 invitados, organizaciones de todo Chile participaron, el 60% de ellas fueron del mundo de la pesca artesanal. Por lo tanto, estamos muy tranquilos respecto a que fue de cara al país y de 22 pesquerías que tenía que determinarse su fraccionamiento, en 19 hubo pleno acuerdo”, dijo.

Espinoza detalló que dónde ha habido problema es en las cuotas de jurel, anchoveta y merluza común, recurso que actualmente es extraído en un 80% por parte de la industria. “La Cámara de Diputados eso lo cambió radicalmente, 70 para la pesca artesanal y 30 para la industria. Eso ha generado un problema del que tenemos que hacernos cargo, si eso ocurriese, si se generase un cambio tan brusco, eso va a significar cierre de plantas muy importantes en la Región del Biobío que significarían el desempleo de más de 100 mil personas”, advirtió.

“Nosotros estamos por el 57-43, que fue la cifra que aprobamos en la Comisión de Pesca y Hacienda. Ayer esa cifra tampoco fue aprobada en la Sala. Por lo tanto, vamos a llegar a la comisión mixta para acercar posiciones y que no sea un cambio tan drástico, que no perjudique ni a la pesca artesanal ni a la industria”, adelantó.

Por otro lado, el senador del PS además se refirió a la carrera presidencial. A su juicio, debería haber diálogo entre las dos candidaturas del socialismo democrático -Carolina Tohá y Paulina Vodanovic- para que así una de ellas ceda y no vayan ambas a primarias.

El parlamentario planteó que más allá de los malos resultados de Vodanovic en las encuestas, “el PS es un partido fuerte, tiene estructura desde Arica a Magallanes, a diferencia del PPD, por lo tanto, desde ese punto de vista, ella sí puede emerger como una carta que pudiese vencer”. “Hay que dejar que los tiempos pasen y que Paulina pueda crecer electoralmente. Es bueno para el Partido Socialista que tenga una candidata presidencial”, sostuvo.