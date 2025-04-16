Diario y Radio Universidad Chile

Vale Castillo lanza su nuevo single “Nada es Personal” en la previa de su esperado álbum debut

Con una mezcla de melancolía y madurez, la compositora chilena presenta una pieza honesta y vibrante que refleja su evolución artística y reafirma su identidad dentro de una escena pop en constante transformación.

Con una mezcla de melancolía y madurez, la compositora chilena presenta una pieza honesta y vibrante que refleja su evolución artística y reafirma su identidad dentro de una escena pop en constante transformación.

Cultura

Vale Castillo, una de las voces en proyección de la escena musical chilena, regresa con un potente nuevo single titulado “Nada es Personal”, que marca el inicio de la cuenta regresiva para el lanzamiento de su primer álbum.

Con esta canción, la artista reafirma su crecimiento y éxito, consolidándose como una de las propuestas más auténticas y prometedoras del pop en 2025. Inspirada por los sonidos que marcaron su adolescencia, “Nada es Personal” surge en un momento clave de su carrera, luego de una destacada presentación en el prestigioso Primavera Sound de Barcelona en 2023.

El contraste entre la visibilidad internacional que alcanzó en Europa y el proceso -aún en desarrollo- de su proyecto en Chile, dio lugar a una reflexión emocional profunda: “Es una de las letras más personales que he escrito“, comentó Castillo.

“En ella, hablo sobre cómo aprender a lidiar con situaciones difíciles, y cómo a veces, simplemente no hay que tomárselo personal”, agregó.

La canción se convierte en un testimonio de su madurez artística, invitando al oyente a reflexionar sobre los procesos complejos que todos atravesamos, pero con la convicción de que estos momentos son parte del viaje humano.

Con una instrumental que fusiona ritmo y energía, sumado a la dulzura y fuerza de su voz, la canción se transforma en una pieza de pop que destaca por su elegancia melódica y un coro difícil de olvidar.

Este lanzamiento sigue al éxito de su EP “LIMBO” de 2023, que le permitió establecer nuevas conexiones internacionales y abrir puertas en la industria global, incluyendo colaboraciones con artistas como Bronko Yotte y Kevz.

Hoy, con “Nada es Personal”, Vale Castillo sigue marcando hitos en su trayectoria. El single ya está disponible en todas las plataformas digitales y forma parte de la antesala de su álbum debut, que promete seguir consolidando su evolución artística y su creciente presencia en la escena local.

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