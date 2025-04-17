5 recomendaciones para el consumo seguro de pescados y mariscos en Semana Santa

La profesora Cielo Char, académica del Departamento de Ciencia de los Alimentos y Tecnología Química de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, comparte recomendaciones para prevenir intoxicaciones y consumir pescados y mariscos de forma segura durante estas fechas.

Por tradición, en Semana Santa aumenta el consumo de pescados y mariscos. Como es sabido, las prácticas deficientes de manipulación e higiene, la utilización de agua no potable durante la elaboración, y la contaminación cruzada pueden aumentar el riesgo al consumir estos productos marinos, sobre todo cuando se consumen crudos o poco cocidos.

Puesto que los moluscos bivalvos, como ostras, mejillones y almejas son organismos filtrantes, en ellos los contaminantes como bacterias, virus y toxinas marinas (biotoxinas producidas por algas) se concentran en niveles mucho mayores. En determinadas zonas también puede haber peligro por sustancias químicas, como metales pesados, plaguicidas, y sustancias petroquímicas.

Cuando el pescado se consume crudo o cocido parcialmente, como en el ceviche y el sushi, existe un peligro mayor de que este alimento transmita enfermedades parasitarias o bacterianas. Incluso algunas veces el pescado contaminado puede verse y tener sabor a fresco, como en el caso de algunas toxinas.

También hay que tener en cuenta el riesgo de intoxicación escombroide o intoxicación por histamina que se presenta después de comer pescado que no ha sido refrigerado o conservado de forma adecuada, porque las bacterias convierten la histidina en histamina. La toxina se puede formar aún si el pescado estuvo almacenado solo por poco tiempo a una temperatura muy alta, como ocurre cuando se rompe la cadena de frío. Los síntomas normalmente aparecen desde unos minutos hasta una hora después de comer el pescado y pueden parecerse a los síntomas de otras afecciones tales como: erupción y picazón en la piel de la cara y parte superior del cuerpo, sibilancias o dificultades para respirar, dolor de cabeza punzante, y síntomas gastrointestinales. Muchos casos de “alergia al pescado” en realidad son escombroidosis.

Recomendaciones para el consumo seguro de pescador y maricos

La temperatura es el factor más importante que influye en la rapidez del deterioro de pescados y mariscos porque favorece la multiplicación de los microorganismos. El enfriamiento es el método más eficaz para evitar la generación de histamina y garantizar la inocuidad. Por consiguiente, es fundamental que:

Tanto el pescado fresco, los filetes, los mariscos y sus productos, se enfríen inmediatamente y se mantengan a una temperatura lo más cercana posible a 0 °C.

Al comprar, es importante fijarse de que los productos a la venta estén en bandejas poco profundas y rodeados de hielo picado, o directamente congelados.

Evitar el consumo de pescados y mariscos crudos .

. En el caso de que esto no sea posible, como en los ceviches caseros, se recomienda comprar pescados de excelente calidad en el comercio formal, mantener la cadena de frío en el transporte hacia la casa y durante el tiempo de preparación.

Para escaldado o blanqueado de pescados blancos y mariscos sumergir por 2 – 3 minutos en agua hirviendo, retirarlos y cortar la cocción sumergiendo en agua con hielo. De esta forma se pueden eliminar bacterias patógenas y deteriorantes sin cambios marcados en el aspecto, textura y sabor del producto.

En tanto, sobre el consumo de productos de mar crudos, cabe mencionar que el ácido del limón no “cocina” y no mata los microorganismos.