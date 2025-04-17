Claudio Alvarado y estrategia de Evelyn Matthei: "Va de la mano de cierta improvisación, de falta de diseño de campaña"

En los últimos días la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, ha sido blanco de críticas por diferentes episodios, como su fallido punto de prensa en el Estadio Nacional, sus cuestionamientos al acuerdo entre Codelco y SQM, además de su justificación al Golpe de Estado y los asesinatos en dictadura.

El abogado y director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Claudio Alvarado, analizó la estrategia de la abanderada y afirmó que lo visto en las últimas semanas se atribuye a tres factores relevantes. “El primero, es que pareciera haber una preocupación muy instalada (…) en orden a lograr afianzar el llamado voto duro de derecha”, explicó en conversación con la primera edición de Radioanálisis.

Respecto a lo anterior, el experto mencionó que la suma de las candidaturas de Johannes Kaiser y José Antonio Kast “es muy potente del punto de vista de su potencial electoral”. En segundo lugar, Alvarado apuntó que hay una apuesta por copar la agenda. “Entonces hay una reacción frente a la coyuntura, una apuesta por no perder espacio que resulta mejor o peor según el caso. Más que estar preocupada de instalar grandes temas o de proponer un proyecto al país basado en dos o tres pilares centrales, lo que hay es una reacción a la coyuntura y por esa vía hacer noticia”, aseguró.

Cómo tercer punto, afirmó que: “Esta apuesta por copar la agenda y la preocupación por el flanco que tiene abierto a la derecha, va de la mano de cierta improvisación, de una falta de diseño de campaña medianamente conocido. Esto tiene que ver con los equipos, no conocemos quién es el jefe de campaña, no conocemos quién es el encargado territorial, con una falta de definición de cuáles van a ser las apuestas de mediano y largo plazo”.

Además, el director del IES explicó que a todos los liderazgos les dificulta la tarea de alcanzar un tono de Estado, de “alta política”. “Todos los candidatos parecen estar con lógica de primarias, de hablar primero a su sector y luego convocar a las grandes mayorías, sin necesariamente articular ambas cosas”, indicó.

Exigencias para Evelyn Matthei

Claudio Alvarado explicó que hay motivos para tener una mayor exigencia con Evelyn Matthei, para evitar casos como el de las cámaras en el Estadio Monumental, por ejemplo. “Se trata de una candidata con trayectoria política muy destacada, es de las pocas personas que sigue activa en la esfera pública y que ha ocupado los distintos lugares del aparato estatal de manera, en general, bastante exitosa o al menos con pasos destacados que han sido reconocidos tanto por partidarios como adversarios”, afirmó.

“Otro de los atributos que ha intentado destacar a lo largo de estos meses de campaña incipiente es que hay candidatos que están preocupados de entregar al país mayor gobernabilidad, versus otros que parecieran estar preocupados de su nicho (…) si uno junta la experiencia con el propósito explícito de dar gobernabilidad al país, por supuesto que los episodios de esta última semana no logran calzar bien”, aseguró el abogado.

De la mano con su análisis anterior, criticó al Gobierno por responder a la candidata en medio de sus aseveraciones polémicas. “El Ejecutivo no sé hasta qué punto es consciente de que al estar respondiendo permanentemente a Evelyn Matthei, casi cual marca personal de algunos ministros (…) también favorece este clima crispado y ocupar ese lugar solo levanta a su figura”.

Por otro lado y como reto de la candidata de Chile Vamos, Claudio Alvarado, afirmó que tiene que hablar a su electorado natural y convocar a las mayorías. “Es algo que hoy día Evelyn Matthei no está haciendo y la manera de hacerlo es poner por delante dos o tres ejes programáticos que articulen la narrativa, el discurso, las prioridades a nivel de políticas públicas y que se articulen con lo que esperan las grandes mayorías”, dijo.

“Eso sí, me cuesta mucho entenderlo, cómo sabiendo que hace muchos meses tenemos noticias de que ella va a ser la candidata, no existe una apuesta más propositiva para instalar ejes de campaña (…) y no simplemente estar reaccionando a la coyuntura”, aseguró.