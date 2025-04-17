Corte mantiene arresto domiciliario a imputado clave del caso Convenios en la Araucanía

El secretario de las fundaciones Folab y Educc, Juvenal Ortiz Rivera, seguirá cumpliendo arresto domiciliario, luego de que la Corte de Apelaciones de Temuco confirmara la medida cautelar que había sido otorgada previamente.

Con esta decisión, el tribunal de alzada desestimó el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, entidades que buscaban revocar la medida y que el imputado regresara a prisión preventiva, donde ya permaneció durante 16 meses.

Según explicó su defensor penal particular, Iván Espinoza, “una cautelar no puede ser una pena anticipada”, aludiendo a la extensa permanencia de su representado en la cárcel sin una condena definitiva.

Ortiz Rivera enfrenta acusaciones por parte del Ministerio Público como presunto autor de los delitos de fraude al Fisco y lavado de activos, por los cuales arriesga penas que, en conjunto, alcanzan los 22 años de presidio.

Durante su desempeño como secretario en las fundaciones mencionadas, estas se adjudicaron dos proyectos públicos por un total de 730 millones de pesos, destinados a capacitaciones para mujeres en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, tales actividades nunca se ejecutaron, lo que dio origen a la investigación conocida como arista Manicure, en el marco del caso Convenios.