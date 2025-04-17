Diputado Mirosevic se baja de la carrera presidencial para apoyar a Tohá

El diputado Vlado Mirosevic tomó la decisión de retirar su candidatura presidencial, representando al Partido Liberal, para respaldar a Carolina Tohá, precandidata del Partido por la Democracia (PPD).

La colectividad lo había proclamado como su candidato presidencial el 12 de octubre de 2024. Sin embargo, debido a que el partido no cuenta con representación nacional, debía reunir aproximadamente 35 mil firmas antes del 30 de abril para oficializar su candidatura.

De acuerdo con información preliminar entregada por CNN Chile, Mirosevic explicó sus motivos para bajar su postulación durante una reunión con su equipo programático. En este encuentro, expresó su intención de apoyar a la exministra del Interior en las elecciones primarias.

Se espera que el parlamentario entregue declaraciones sobre esta decisión durante este jueves.