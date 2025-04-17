Francisco Chahuán renuncia a RN y se abre camino como independiente para las primarias presidenciales

El senador Francisco Chahuán renunció a Renovación Nacional (RN) tras más de 30 años de militancia. La decisión se oficializó anoche, luego de que el Servicio Electoral validara su salida del partido, según informó The Clinic.

Su salida se da en el contexto de las definiciones en Chile Vamos respecto a las primarias presidenciales, motivadas por el escenario político en la izquierda —que ya suma cinco candidatos— y por la reciente alianza parlamentaria entre el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario. Lo último, encendió las alertas dentro del bloque ante la posibilidad de una primaria entre José Antonio Kast y Johannes Kaiser, lo que podría restarle protagonismo a la candidata respaldada por RN, Evelyn Matthei.

En RN venía tomando fuerza la idea de abrir las primarias, pero como el partido ya había apoyado oficialmente a Matthei, el timonel del partido, Rodrigo Galilea, se le planteó a Chahuán que si quería competir debía hacerlo como independiente para evitar señales de división interna. El senador aceptó, aunque también influyó su creciente malestar con decisiones recientes del partido, como la votación por la presidencia del Senado, donde RN actuó dividido y se impuso Manuel José Ossandón.

Chahuán lleva años perfilándose como presidenciable. Ha tenido una destacada carrera parlamentaria, con hitos como derrotar a Joaquín Lavín en 2009 y ser la primera mayoría nacional en 2017 por Valparaíso. Aunque ha intentado ser carta del partido en ocasiones anteriores, su nombre no ha prosperado dentro de RN.

Hoy, sus cercanos aseguran que su candidatura no responde a una ambición personal, sino a la convicción de que su liderazgo regional debe estar presente en las elecciones. Además, destacan su trayectoria legislativa como respaldo para este nuevo desafío.