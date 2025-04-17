Gobernador José Carvajal sobre situación migratoria: "Requiere una acción muy seria, más que demagogía"

“Realmente doloroso”, así calificó el gobernador de Tarapacá, José Carvajal, el caso de una dirigenta aymara que fue asesinada en Colchane.

En conversación con la primera edición Radioanálisis, la autoridad regional detalló que el crimen ocurrió en Quebe, “una localidad que queda cerca de 30 kilómetros de Colchane, pero por la misma ruta principal, la ruta 15 CH, que es la que une el tránsito de camiones hacia el complejo fronterizo de Colchane. En ese lugar es dónde vivía Maximiliana”, precisó.

Carvajal aseguró que se trata de un lugar apartado donde viven pocas personas y no hay muchas viviendas. “En este flujo, de quizás coyotes o de alguna otra persona que pueda ser identificada en este tránsito, seguramente, acudió, lo que dicen los antecedentes, alguien que habría robado la vivienda y finalmente, habría asesinado a Maximiliana”, detalló.

El gobernador afirmó que hay registros de la mujer “denunciando que esto no era primera vez que pasaban por ahí e ingresaban algunos extranjeros a algunas viviendas de Colchane, pero lo que quizás no se pudo relatar, es que también prestaba ayuda humanitaria cuando había niños”.

“La familia relataba que ella entregaba algunos alimentos. Que esto haya ocurrido en ese lugar es realmente doloroso y esperamos que las pericias y la investigación determinen la respuesta del Estado”, instó.

Carvajal indicó que no solo se trata de este caso en particular. “Nosotros hemos lamentado, días atrás, este caso de esclavitud de uno de nuestros niños que a mí me dejó realmente impactado en lo personal. Debemos ser honestos, no tiene que ver con que sea o no extranjero, aquí estamos hablando en cualquier condición, porque en el caso del niño fue una persona chilena, fue en Iquique. El delito no tiene nacionalidad”, dijo.

“Aquí en general, de lo que nosotros tenemos que preocuparnos es de que el Estado y sus instituciones respondan ágilmente a esta situación, que tampoco va a terminar ni en un gobierno, ni en el otro, ni terminan pasado mañana porque hagamos algo”, recalcó.

En esa línea, la autoridad señaló que si bien, han cambiado las cosas en la frontera durante los últimos años, aún queda mucho por hacer y es necesario, “seguir robusteciendo y que el Parlamento siga haciendo su trabajo”. “Los gobernadores estamos esperando que pueda existir la rápida agilidad para poder legislar el proyecto que nos otorga algunas competencias como el acompañamiento a víctimas. Hay que ponerse las pilas para poder sacar tipos de herramientas que las instituciones puedan utilizar cuando se presentan estas situaciones, seguir legislando para generar más competencias”, enfatizó.

Por otro lado, requerido sobre la discusión del tema migratorio en el contexto del debate electoral, Carvajal instó a los candidatos y candidatas a tener en cuenta las condiciones de la zona fronteriza antes de realizar propuestas.

“Me parecería muy ingrato que se esté debatiendo, se esté discutiendo, proponiendo cosas si algunos candidatos ni siquiera han tenido la posibilidad de saber qué es Colchane, de saber a cuántos metros de altura está Colchane, de saber a cuánta distancia de Iquique está Colchane. De saber, por ejemplo, que las familias compran los alimentos al otro lado en Bolivia. A los vecinos les gustan los productos porque han vivido toda la vida con esos productos y con ese intercambio cultural y comercial. Si alguien cree que poniendo una muralla completa y diciendo: ‘Aquí no pasa nunca más ningún chileno a Bolivia ni la comunidad aymara va a comprar sus cosas’, está actuando sobre algo que no es real”, opinó.

A todo lo anterior, el gobernador agregó que le encantaría que “existiesen propuestas interesantes de cómo abordar esta situación cuidando los derechos humanos, pero sobre todo entendiendo que este conflicto de paso no habilitado ha aumentado claramente los homicidios y los delitos de mayor connotación social en nuestro país. Eso hay que determinarlo, enfrentarlo y eso requiere una acción con mucha firmeza y muy seria y muy responsable, más que demagogia, más que populismo”, cerró.