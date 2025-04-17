"Hay agentes tóxicos en el cadaver": ministro Gajardo no descarta implicación de terceros en muerte de Pablo Neruda

Este jueves el ministro de Justicia, Jaime Gajardo y la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, se reunieron con la representante de la familia de Pablo Neruda, Paola Reyes. Se trató de una cita en que las autoridades se comprometieron a cooperar en la causa judicial sobre la muerte del poeta y en que además la sobrina nieta de Neruda les habría entregado importantes antecedentes.

El Premio Nobel de Literatura, embajador de Chile en Francia y senador falleció en Santiago, en la Clínica Santa María, el 23 de septiembre de 1973, a pocos días del Golpe de Estado. Inicialmente, se reportó que murió producto de un cáncer de próstata, pero peritajes que se han realizado con posterioridad, han indicado la presencia de una bacteria en uno de sus molares, que evidenciaría la participación de terceros.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, enfatizó en que a más de 50 años, aún no se conoce la verdad sobre la muerte de Neruda y que por ello su cartera estableció el compromiso de coordinarse con el Ministerio del Interior y la familia del poeta, para descubrir qué ocurrió.

Respecto a los nuevos antecedentes del caso, el secretario de Estado detalló que “después del panel de expertos que se realizó, se ordenó un metaperitaje. Ese metaperitaje ya se recepcionó en el proceso judicial, a finales del mes de marzo y los querellantes han tenido acceso a algunos detalles respecto a ese metaperitaje. Esos son antecedentes que dan a entender que hay una concentración inusual de agentes tóxicos en el cadáver de Pablo Neruda y eso podría llevar adelante esta tesis de que él no murió por causas naturales”, señaló.

Gajardo recalcó que la muerte de Neruda, “pasó muy pocos días después del golpe y por lo mismo, como pasó muy pocos días después del Golpe de Estado, en circunstancias en que la represión fue terrible, en circunstancias en las que estaban asesinando a las personas, torturando a las personas en nuestro país, quebrándole las manos a Víctor Jara; no descartamos que también le pudo haber ocurrido algo parecido a Pablo Neruda”.

Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, anunció que a partir de ahora los abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, quedarán a disposición de la causa judicial. “Nosotros en el programa tenemos equipos jurídicos que tienen un amplio conocimiento respecto de las estructuras represoras, de los patrones macro criminales que acompañaron no solo el fenomeno de la desaparición forzada, que es el foco del Plan Nacional de Búsqueda, sino del actuar en general de estos organismos represores. Eso es lo que nosotros queremos poner a disposición de la familia para que este caso, que es un caso emblemático, pueda alcanzar la verdad y la justicia”.

Mientras, Paola Reyes agradeció la disposición del Ministerio de Justicia para involucrarse en el caso. “Estamos muy satisfechos y agradecidos porque nuevamente esta causa tan emblemática que ya partió en el 2011, nuevamente vuelve al Ministerio de Justicia. Si bien es cierto que han sido arduos años de trabajo, hoy creemos que estamos en una posición muy distinta de esclarecer la verdad en torno a ámbito y circunstancias que rodean la muerte. Que se pueda asegurar que efectivamente corresponde a un asesinato de Pablo Neruda”, cerró.