Marcelo Acevedo y negacionismo de Matthei: “Echa por tierra el avance de desmarcarse de esa derecha cavernaria”

Las recientes declaraciones de Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, en relación a la dictadura civil-militar, provocaron el rechazo de organizaciones de derechos humanos.

En conversación con Radio Agricultura la exalcaldesa de Providencia afirmó que el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 “era necesario”. “Mi posición es que no había otra. Que nos íbamos derechito a Cuba. Yo lo que quiero señalar es que probablemente al principio, en 1973 y 1974, era bien inevitable que hubiese muertos, pero ya en el 78, el 82, cuando siguen ocurriendo, ahí ya no, porque había control del territorio”, dijo Matthei.

Sin embargo, este no es un caso aislado dentro de la derecha chilena, en el 51 aniversario del bombardeo a La Moneda las juventudes republicanas publicaron un video en el que reivindicaron el actuar de las Fuerzas Armadas.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de la Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria, Marcelo Acevedo, se refirió a los comentarios de la candidata presidencial.

– ¿Cómo evalúa el impacto de las declaraciones de Evelyn Matthei sobre la dictadura civil-militar en la percepción pública ?

Como organización de la sociedad civil, de memoria y protección y promoción de los derechos humanos, nos parece aberrante que una candidata presidencial se refiera de este modo a violaciones sistemáticas de los derechos humanos, a la vida de personas, pero también me parece insólito que su retórica eche por tierra casi dos décadas de lograr que la derecha se vaya desmarcando de la dictadura del pinochetismo.

Como uno recordará, el mismo (Joaquín) Lavín y el expresidente Sebastián Piñera fueron críticos y duros en este planteamiento. Entonces, me parece que Evelyn Matthei echa por tierra en cinco minutos toda esa retórica, así como a ese planteamiento de hacer una distinción, que me parece que está bien de la derecha, de salir de esa derecha cavernaria.

Creo que impacta no solamente la organización de los derechos humanos, sino que impacta a la sociedad completa. Hay que recordar que efectivamente el Golpe de Estado no impactó única y directamente a quienes sufrieron prisión política, tortura y exterminio, sino que también a la sociedad completa. Un golpe de estado es ilegal, jamás va a ser legal. Entonces, me parece que las palabras o el tono que ella expresó ni siquiera se adecúan a los estándares nacionales e internacionales. No hay cómo justificar esa agresión.

– ¿De qué forma cree usted que estas declaraciones repercuten en el trabajo de los sitios de memoria y la labor de la preservación histórica?

Desde los 90 hasta acá hemos tratado de impulsar una política de memoria histórica. Impulsar esa política de memoria nos ha costado demasiado. Recién en el año 96 se estableció el primer sitio de memoria, que fue el Sitio Hornos de Lonquén. Y de ahí en más hemos tratado de hacer un periplo para poder lograr esto, rescatar algunos sitios de memoria y hacer trabajo de memoria in situ. Hay que recordar que en Chile, de acuerdo con la Comisión Valech, son mil 132 los sitios de prisión, tortura y exterminio.

En la actualidad solamente hay 60 sitios de memoria y sólo 23 tienen financiamiento. O sea, la política de memoria ha sido paupérrima del Estado de Chile desde la vuelta a la democracia hasta ahora. Con los dichos de la candidata se destruye lo poco y nada que se había logrado, un trabajo de años de lograr concientizar a la sociedad. Me parece muy importante que esto se discuta sobre todo por una futura ley de negacionismo, creo que ahí está el meollo del asunto. Nos sirve para entrar en discusión en materia legislativa, en materia de negacionismo. Por ahí se dice que atenta contra la libertad de expresión, pero en Alemania tienen una ley contra el negacionismo y nadie dice que allá se corte la libertad de expresión.

Son dos cosas distintas, distinguibles y que conviven. Me parece que toda la política pública del Estado de Chile, no solamente respecto a garantías de no repetición, sino que a establecer justicia, verdad y reparación, tiene que ir orientada en esta materia. Y nos preocupa que una candidata presidencial, que quizás sea futura presidenta, piense tan generalmente opuesto a como se debe hacer política pública en esta materia.

– En ese sentido, ¿cómo los sitios de memoria pueden colaborar para contrarrestar la desinformación y estos discursos negacionistas?

Los sitios de memoria efectivamente tenemos un trabajo diario, un trabajo constante, recibimos colegios, universidades, visitantes de público en general y hacemos un trabajo de memoria. Nosotros contrarrestamos con los estándares nacionales, o sea, primero, contar la verdad histórica y segundo, contextualizar efectivamente el momento histórico, pero además el momento histórico en el que estamos.

Los sitios de memoria no estamos estancados en el pasado, como dicen algunas personas de derecha. Al contrario, nosotros volvemos al pasado con una visión de futuro, para que nunca más en Chile se vuelvan a cometer violaciones de derechos humanos, para que ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni bisnietos, ni las futuras generaciones, sufran las violaciones de derechos humanos.

No fue de algunos locos, como también dijo la candidata Matthei por ahí, que estableció que algunos “locos arrancaron con los tarros”. Hay evidencia empírica y documental de que los militares recibieron instrucción de tortura y exterminio. Además, no solamente ocurrió en Chile, sino que en Argentina, en Uruguay, en Brasil y en todo el Cono Sur.