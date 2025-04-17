“No me sorprende”: Mulet (FRVS) afirma que renuncia de Mirosevic a la carrera presidencial “era evidente”

El diputado y precandidato Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social), abordó la decisión del diputado Vlado Mirosevic quien optó por dar un paso al costado en la carrera a La Moneda para apoyar a la abanderada del PPD, Carolina Tohá.

El Partido Radical había proclamado a Mirosevic como su candidato presidencial el 12 de octubre de 2024. Sin embargo, debido a que el partido no cuenta con representación nacional, debía reunir aproximadamente 35 mil firmas antes del 30 de abril para oficializar su candidatura.

Tras conocer la decisión del parlamentario por Arica, el diputado Jaime Mulet afirmó que no le sorprendió su renuncia a la carrera presidencial, pues no cumpliría con todos los requisitos para poder inscribir directamente su candidatura.

La carta presidencial de la FRVS comentó que “lo de Vlado Mirosevic era algo que se podía esperar, ya que no habían logrado inscribir el partido en todas las regiones de Chile ni juntar las 35 mil firmas”.

“Su bajada o no participación era evidente, y se iba a producir en un determinado momento. De tal manera que no me sorprende”, declaró.

En tanto, respecto al respaldo liberal, Mulet señaló que “entiendo que van a tomar la decisión de apoyar una de las candidaturas que queda, y creo que eso es legítimo dentro del concierto de los partidos”.