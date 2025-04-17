Pellegrini hizo historia en Europa: metió al Betis en semis de Conference League

Historia pura la de Manuel Pellegrini en el Betis de España. El técnico chileno clasificó al cuadro verdiblanco por primera vez a unas semifinales en un torneo europeo, luego de meterse en la ronda de cuatro mejores de la Conference League, por lo que agigantó su legado en el elenco español.

Tras imponerse por 2-0 en la ida como local, el conjunto sevillano selló la llave ante el Jagiellonia Bialystok con un empate a 1 este jueves en Polonia.

En el primer tiempo, el elenco adiestrado por el ingeniero realizó un correcto partido, tratando de defenderse lejos de su arco con la pelota y presionando en el medio, mientras que al dueño de casa careció de profundidad y el VAR le anuló un gol por posición de adelanto.

En el complemento, sobre el final, llegaron las emociones. A los 78′ los andaluces abrieron la cuenta cuando Cédric Bakambu recibió un centro y dentro del área resolvió de primera con un derechazo que se metió arriba.

Sin embargo, el equipo local reaccionó de inmediato y emparejó las acciones a los 80′, cuando Darko Curlinov luchó un balón en el área y definió con un tiro rasante.

Después, el conjunto verdiblanco tuvo chances para ganarlo, porque a los 86′ se sancionó un penal, pero tras revisión en el VAR, el árbitro cambió su decisión y no hubo tiro desde los doce pasos, mientras que en los 88′ en la línea evitaron el segundo del elenco heliopolitano.

Sin embargo, eso no importó, porque el Betis sacó la tarea adelante y Pellegrini metió al equipo español en su primera semifinal en un torneo europeo, donde enfrentará a la Fiorentina, que avanzó tras un sufrido empate a 2 ante el Celje en Italia (triunfo del elenco Viola por 2-1 en la ida). La llave ante los italianos se disputará el 1 y 8 de mayo en el Benito Villmarín y Artemio Franchi, respectivamente.