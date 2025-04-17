PS ratifica a Tomás de Rementería como sucesor de Isabel Allende en el Senado

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, confirmó que la comisión política ratificó al diputado Tomás de Rementería como reemplazo de Isabel Allende en el Senado, tras su destitución por el Tribunal Constitucional.

La decisión se tomó en una reunión programada durante la tarde noche, luego de que el PS retirara el oficio inicial por falta de ratificación.

Vodanovic atribuyó la polémica a especulaciones mediáticas y explicó que el retiro del oficio obedeció a la necesidad de aprobación por la comisión política. Además, lamentó que la sesión previa no se realizara debido a la votación de la Ley de Pesca.

La colectividad además confirmó que el vicepresidente del partido, Arturo Barrios, asuma el cupo que deje vacante el diputado Tomás De Rementería.