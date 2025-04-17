Reprogramaciones, acusaciones y el fin de Estadio Seguro: el manejo de las autoridades a una semana de la tragedia en el Monumental

A una semana de la tragedia en el Estadio Monumental, la investigación sigue su curso para esclarecer los hechos en torno a la muerte de dos hinchas de Colo Colo. En ese escenario, las autoridades han compartido su visión sobre la violencia en los estadios y las medidas que siguen adoptando frente a las secuelas de la tragedia

Al igual que el Gobierno, el fiscal nacional, Ángel Valencia, calificó a las barras bravas como organizaciones criminales. La mañana de este jueves, en un punto de prensa en conjunto con el Ministerio de Seguridad y la PDI.

“Al interior de las barras se encuentran enquistadas bandas que se dedican principalmente a la comisión de delitos. Y que ocupan el pretexto del apoyo a un equipo para realizar actividades criminales”, apuntó Valencia.

En esa línea, el jefe del Ministerio Público realizó una analogía con la violencia en el sur: “Bajo el pretexto del apoyo de la causa del pueblo mapuche, se realizan un conjunto de actividades criminales, que si uno las analiza se puede apreciar que la actividad principal es la criminal”.

“Hemos dicho que pareciera que disputarse el liderazgo de estas barras, más que estar asociado a quién tiene el control del bombo, puede estar asociado con quien tiene el control del narcotráfico”, expuso el fiscal nacional.

Definiciones por Estadio Seguro

Una de las principales medidas adoptadas por el Ejecutivo en los días posteriores a la tragedia fue poner fin al Plan Estadio Seguro. Ante la incertidumbre sobre cómo enfrentar la seguridad en el fútbol chileno, el ministro Luis Cordero entregó detalles respecto al funcionamiento del nuevo organismo que se hará cargo de la materia: el Departamento de Orden Público y Eventos Masivos.

El secretario de Estado explicó que la nueva institucionalidad se ha establecido en base a la “separación de competencias del Ministerio del Interior con el Ministerio de Seguridad”. “En la subsecretaría de Seguridad Pública, en la división de Orden Público, hay un departamento específico que se ha creado que es Departamento de Orden Público y Eventos Masivos. El fútbol es uno de los eventos masivos que existen en el país respecto de cuál existen regulaciones especiales”, explicó Cordero.

Para ello, informó del nombramiento del abogado Ricardo Viteri, parte del extinto Plan Estadio Seguro, como jefe subrogante del nuevo programa. “Con anterioridad desempeñó labores en el ministerio en materia de prevención y seguridad pública. Es una persona que tiene conocimientos precisamente de los aspectos que están vinculados a la autorización de eventos masivos”, aseguró Cordero.

En cuanto a las dudas sobre la persona que debe encabezar este departamento de manera indefinida, Cordero fue categórico al indicar que “hay que sacarse de la cabeza que el país tiene que tener un zar del fútbol”.

Coletazos en programaciones y AC contra Durán

Todo lo ocurrido en el Estadio Monumental generó consecuencias en el fútbol chileno y en la programación de los encuentros. Tras la suspensión del Superclásico del pasado domingo, las autoridades también determinaron adelantar el horario del duelo de Universidad de Chile y La Serena de este jueves, a disputarse originalmente a las 20:00, para las 18:00 en el Estadio Nacional.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, debió afrontar las críticas por estas suspensiones y cambios de horarios en los partidos. En ese contexto, explicó cómo se ha operado en estos casos luego de lo ocurrido en el Estadio Monumental, exponiendo el trabajo en conjunto con Carabineros.

“Se hizo lo que se denomina la mesa de programación, en la que participó Carabineros y Estadio Seguro en su formulación actual. No obstante, con posterioridad y en el proceso que participa la Delegación Presidencial, Carabineros, a través del OS13, formuló una sugerencia en orden a que el partido se iniciara con luz de día”, explicó Durán, reconociendo que consideró adecuada la recomendación tras evaluar los sucesos del jueves pasado.

También apuntó a coordinaciones con el Ministerio de Seguridad Pública para que la delegación participe de las mesas de programación, instancia que determina las fechas y horas de los partidos, para que evitar la suspensión o reprogramación sobre la hora.

Por otro lado, el delegado presidencial no quedó ajeno a la acusación constitucional anunciada en su contra por eventuales responsabilidades políticas en la tragedia. “Nos parece completamente infundada, la verdad injusta y hacemos un llamado al Parlamento a trabajar colaborativamente, especialmente en la agenda legislativa para enfrentar los graves problemas que persisten en el fútbol”, dijo Durán.