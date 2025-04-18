Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 11 de Mayo de 2026


Alcalde de Macul niega vínculos con la Garra Blanca y anuncia acciones legales

Eduardo Espinoza salió a enfrentar la polémica tras la difusión de un audio que lo relacionaría con la barra brava de Colo Colo.

Eduardo Espinoza salió a enfrentar la polémica tras la difusión de un audio que lo relacionaría con la barra brava de Colo Colo.

Nacional

El alcalde de Macul, Eduardo Espinoza, enfrenta una nueva controversia tras la difusión de un audio que lo vincularía con integrantes de la Garra Blanca, barra brava del club Colo Colo. La grabación, difundida recientemente por el periodista Juan Cristóbal Guarello, habría sido enviada antes de las elecciones municipales y mostraría al edil pidiendo apoyo a hinchas del club popular.

En uno de los fragmentos del registro, se escucharía a Espinoza decir: “La idea es que me apoyen como candidato y tú sabes que yo soy colocolino, trabajo en Colo Colo. Para que los muchachos sepan que hay alguien cercano que está postulando a la alcaldía y que me puedan ayudar”.

Frente al revuelo, el propio alcalde difundió un video en el que desmiente cualquier tipo de relación con la Garra Blanca. “No tengo, no he tenido, ni tendré vínculo alguno con la Garra Blanca”, afirmó tajantemente. Además, aseguró que el audio fue editado y sacado de contexto: “Es un audio editado, sacado de todo contexto, enviado en diferentes momentos, donde se ha distorsionado su sentido con el objeto de hacer parecer algo que no es y producir un daño político”.

Espinoza también anunció que sus abogados están evaluando emprender acciones legales para investigar el origen y la manipulación del material, y sancionar a los responsables.

Este episodio se suma a otra polémica que involucró al jefe comunal a comienzos de este año, cuando se conoció que su campaña política reportó ante el Servel un pago de $6 millones a una empresa de Felipe Madrid, condenado por receptación y con antecedentes por estafa, lesiones y oposición a control policial.

Desde la municipalidad aclararon que dicha prestación de servicios “no tiene validez legal, pues no se prestaron dichos servicios y la citada factura tampoco tiene firma”, y que esta situación fue comunicada oportunamente al Servel en noviembre. Además, explicaron que Felipe Madrid colaboró en el periodo de campaña “como muchos vecinos anónimos que hicieron posible el triunfo en las urnas”.

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