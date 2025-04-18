Escenario complejo para Chahuán: Ley Antidíscolos frenaría eventual candidatura

La tensión al interior de Renovación Nacional se reactivó esta semana luego de que el senador Francisco Chahuán comenzara a sonar como posible carta presidencial fuera de la estructura oficialista. Sin embargo, una eventual postulación como independiente estaría condicionada por una barrera legal significativa: las restricciones establecidas por la Ley Antidíscolos y los criterios ya aplicados por el Servel en elecciones anteriores.

La directiva de RN sostiene que la discusión sobre su candidato presidencial quedó resuelta en enero, tras proclamar a Evelyn Matthei en un consejo general sin contrapesos internos. Por lo mismo, no cayó bien que Chahuán —apoyado por figuras como los expresidentes del partido Rafael Prohens y Carlos Larraín— se mostrara reticente a competir en primarias dentro del marco definido por Chile Vamos.

En ese contexto, se llegó a evaluar la posibilidad de inscribir al senador como independiente, pero según fuentes de la colectividad, esa opción enfrenta un obstáculo constitucional. El artículo 107 establece que los militantes no pueden postularse como independientes si han pertenecido a un partido en los nueve meses previos a la elección. Chahuán, actual senador por Valparaíso, sigue oficialmente vinculado a RN, lo que dificultaría su camino por fuera.

El antecedente más reciente que podría aplicarse es el caso de Gino Lorenzini, cuya candidatura fue rechazada por el Servel en 2021 al no cumplir con el requisito de antigüedad en el PDG. En ese sentido, el abogado constitucionalista José Francisco García advirtió que “el artículo 18.7.007 del Servel podría eventualmente inhabilitar a Chahuán” si se repite el mismo criterio.

Aunque aún no hay definiciones oficiales, en RN creen que el episodio evidencia el malestar de ciertos sectores ante la proclamación temprana de Matthei y refuerza la idea de evitar cualquier ruptura interna antes del inicio formal de la carrera presidencial.