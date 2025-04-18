Evelyn Matthei pide “parar la pelea” tras polémica por sus dichos sobre la dictadura

En medio de una fuerte polémica por sus declaraciones sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, utilizó este sábado sus redes sociales para hacer un llamado a la calma y a la reflexión durante el fin de semana santo. “La política se volvió un ring y Chile… un país agotado”, escribió en su cuenta de X, donde también instó a “parar” la confrontación.

El mensaje de Matthei llega luego de que recibiera críticas transversales por afirmar que las muertes en los primeros años de la dictadura militar eran “inevitables”, ya que, según sus palabras, el país se encontraba en “una guerra civil”. En una entrevista con Radio Agricultura, declaró: “Al principio, en el 73, 74, era bien inevitable que hubiera muertos porque estábamos en una guerra civil. Pero ya en el 78 y el 82 y siguen ocurriendo… ahí ya no”.

Frente al impacto de sus palabras, la exalcaldesa de Providencia buscó cambiar el tono del debate público con un mensaje más introspectivo: “Este fin de semana santo quiero invitarte a parar, a bajar el volumen, a mirar hacia adentro”, expresó. En la misma publicación, enfatizó que es momento de hablar “de lo que de verdad importa: cómo volvemos a confiar, a caminar sin miedo, a crecer, a soñar con un futuro mejor y a ser un país unido”.

Además, Matthei ha respondido a cuestionamientos desde su propio sector político, donde algunos dirigentes de derecha la han acusado de distanciarse del legado de la dictadura. Frente a ello, sostuvo: “Yo no me he alejado totalmente”, aclarando su postura.

En ese contexto, también defendió la figura de su padre, Fernando Matthei, quien fue comandante en jefe de la Fuerza Aérea durante parte del régimen militar. “No tuvo ninguna responsabilidad” en las violaciones a los derechos humanos, aseguró la candidata.

La controversia ha reactivado el debate sobre la memoria histórica, la responsabilidad política y el tono del debate presidencial, justo cuando la carrera por La Moneda comienza a tomar fuerza.