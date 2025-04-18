Evópoli en reordenamiento: Cruz-Coke toma fuerza y Carter lanza advertencia

El panorama presidencial dentro de Chile Vamos continúa reordenándose, con partidos que trazan estrategias divergentes de cara a las definiciones clave. Mientras Evópoli optó por levantar una candidatura alternativa a Evelyn Matthei, el exalcalde Rodolfo Carter sigue presionando por no quedar fuera de competencia.

Desde la tienda liberal explican que la decisión de sumar otro nombre surgió por la necesidad de generar competencia real frente a Matthei. Sin embargo, el proceso no fue fácil, ya que ningún militante del partido mostró abiertamente interés en asumir ese desafío, lo que hizo más compleja la elección del postulante.

Finalmente, el senador Luciano Cruz-Coke fue el elegido, debido a su fuerte respaldo en la última elección parlamentaria y a que no debe enfrentar reelección este año. Esto inclinó la balanza a su favor frente al diputado Francisco Undurraga, quien habría preferido no exponerse a una candidatura que pudiera interpretarse como un trampolín hacia la Cámara Alta.

Pese a que Evópoli mantiene su respaldo a Matthei, aseguran que, si se llega a una competencia interna, pondrán sobre la mesa temas que, consideran, no han tenido la visibilidad suficiente. Entre ellos, destacan propuestas enfocadas en la infancia y medidas concretas para el crecimiento económico.

Por otra parte, Rodolfo Carter, exalcalde de La Florida, ha sido uno de los pocos que ha manifestado de forma constante su interés en competir en la primaria presidencial del bloque. Desde la coalición señalan que se le pidió esperar un poco más, pese a que ya había fijado un plazo que se cumplió la semana pasada.

En Renovación Nacional, la idea de una contienda entre exalcaldes nunca logró convencer, y ese mensaje se le habría transmitido directamente a Carter. Ante ese escenario, el exedil advirtió que, si no se le da espacio en la carrera presidencial, podría evaluar una candidatura senatorial en alianza con el Partido Republicano.