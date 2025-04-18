La U terminó con su sequía y volvió a los festejos en la Liga de Primera

Ante más de treinta mil personas en las tribunas del estadio Nacional, Universidad de Chile volvió a los abrazos en la Liga de Primera con un 3-1 sobre Deportes La Serena, ad portas de una semana clave en el plano internacional.

Al margen de la suspensión del Superclásico por los graves incidentes ocurridos la semana pasada en el estadio Monumental, los azules llegaban al choque de hoy con el ánimo por las nubes gracias a la sólida presentación del martes ocho que les permitió derrotar a Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores.

Su rival de esta tarde traía también una buena racha. Es que tras vencer a su archirrival Coquimbo Unido por Copa Chile, cosechó un ajustado triunfo sobre Everton que le permitió instalarse en la medianía de la tabla, incluso superando por algunas unidades a la propia.

Pero los serenenses estuvieron lejos de plasmar este envión anímico en la cancha y fueron superados desde el arranque por los estudiantiles, que se pusieron en ventaja al minuto de juego con una anotación de Nicolás Guerra. Sin embargo, luego de una extensa revisión en el VAR, el árbitro Cristian Garay anuló el gol por una falta del propio atacante.

Esto no afectó al conjunto universitario, que mantuvo su idea y a los 9′ se puso por delante en el marcador. Matías Sepúlveda se centralizó y metió un pase filtrado para Israel Poblete, quien sacó un derechazo que se coló en la parte alta del arco defendido por Eryin Sanhueza, desatando los festejos en las tribunas.

Sin complicarse demasiado, los locales sostuvieron el control del duelo y estuvieron cerca de estirar las cifras con un disparo de Guerra que se estrelló en el larguero (35′). Cuando se disputaban los últimos minutos de la fracción inicial, el colegiado pitó penal en favor de los dirigidos por Gustavo Álvarez y con un potente zapatazo, el cumpleañero Charles Aránguiz convirtió el 2-0 sobre los papayeros.

Parecía que el dueño de casa cerraría temprano el encuentro, pero ni Guerra (48′) ni Rodrigo Contreras (52′) lograron capitalizar sus llegadas y en el 61′ caería el descuentos granate en los pies de Ángelo Henríquez. El formado en la U aprovechó un balón largo, superó a Franco Calderón, se acomodó para la diestra y colocó la pelota en un lugar imposible para el portero Gabriel Castellón.

La visita se envalentonó con la conquista del ex mundialista sub 20 y tuvo contra las cuerdas al cuadro capitalino, pero el juez le concedió una nueva pena máxima, esta vez por una falta a Contreras. El “Tucu”, después de un largo diálogo con Aránguiz, que apoderó del esférico y aseguró la victoria con un zurdazo al centro del arco.

De esta manera, el elenco laico volvió a celebrar en el torneo luego de tres jornadas sin ganar, encumbrándose hasta el sexto lugar con diez puntos, uno por arriba de su adversario, que se estancó en la novena ubicación al cosechar su cuarta caída del certamen.

Ahora Universidad de Chile deberá pensar en el compromiso del martes por Copa Libertadores frente a Carabobo de Venezuela, mientras que el próximo domingo visitará a Palestino. Deportes La Serena, en tanto, enfrentará a Ñublense a contar de las 18 horas del viernes 25.

Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez (Maximiliano Guerrero, 45′), Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Israel Poblete (Gonzalo Montes, 75′), Marcelo Díaz (Leandro Fernández, 58′), Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Nicolás Guerra, Lucas Di Yorio (Rodrigo Contreras, 29′). (DT: Gustavo Álvarez)

Deportes La Serena

Eryin Sanhueza; Jeyson Rojas, Andrés Zanini (Nicolás Ferreyra, 11′), Lucas Alarcón, Fernando Dinamarca; Jhonathan Kauan (Gonzalo Jara, 82′), Sebastián Díaz (Lautaro Ovando, 75′), Sebastián Gallegos, Jeisson Vargas; Ángelo Henríquez, Felipe Chamorro (Manuel Rivera, 45′). (DT: Erwin Durán)

Árbitro: Cristian Garay

Estadio Nacional, Ñuñoa