“Me voy, pero no abandono mi voz”: Sergio Campos se despide de Radio Cooperativa tras casi 50 años de historia

El pasado martes, Sergio Campos, Premio Nacional de Periodismo 2011 y una de las voces más reconocidas del dial chileno, anunció su retiro de Radio Cooperativa, emisora donde trabajó durante casi 50 años. Su partida marca el cierre de un capítulo fundamental en la historia de los medios en Chile, en especial de la radio 93.3 FM, donde su voz se volvió símbolo de información rigurosa y compromiso democrático.

En conversación con la Primera Edición de Radioanálisis, Campos expresó con emoción que “la decisión está tomada. Me costó muchísimo, pero lo he conversado con mis hijos, con mi señora, con mi entorno”.

El periodista, que vivió momentos clave del acontecer nacional desde la cabina radial, señaló que no se va por enfermedad ni por obligación, sino porque siente que “ya cumplío”. “He trabajado mucho, he hecho lo que he querido hacer, he hecho radio con pasión, con ganas, con fuerza, con coraje(…)Y creo que es el momento”, reflexionó al aire.

Campos reconoció que su retiro será difícil emocionalmente: “Es muy duro dejar esta radio. Es muy duro, porque yo quiero esta radio. La amo”, dijo, visiblemente conmovido. “Aquí tengo amigos, compañeros de toda la vida”, agregó, haciendo hincapié en la profunda conexión que mantiene con el equipo humano de Cooperativa.

Consciente del impacto de su decisión, dejó claro que no dejará completamente el medio. “Me voy, pero voy a seguir escribiendo. No puedo abandonar el pensamiento, la reflexión. Voy a seguir opinando”, adelantó.

Campos comenzó su carrera en la década del 70 y fue una figura clave en la cobertura de los años más complejos de la historia reciente de Chile, incluyendo el golpe de Estado y la dictadura militar. Su voz, templada y firme, fue refugio y guía para millones de oyentes, y su legado como formador de generaciones de periodistas es reconocido transversalmente. “Yo no soy de los que miran para atrás con nostalgia. Yo he sido feliz en esta radio, y eso me basta”, concluyó.

En ese sentido, la mítica voz de la 93.3 FM, narró con coraje los hechos más duros del régimen, con un estilo sobrio pero profundamente comprometido con los derechos humanos y la democracia. Su trabajo, muchas veces bajo riesgo, contribuyó a mantener viva la memoria, la verdad y la esperanza en tiempos donde informar podía costar muy caro. “Lo más difícil fue enfrentar el miedo. El miedo a la censura, a la persecución, a que te llegara una llamada o algo peor”, comentó alguna vez. Sin embargo, nunca dejó de hacer preguntas incómodas, ni de contar lo que otros preferían callar.

“No había posibilidad de preguntar ni repreguntar”, recuerda. “Cuando asumió Pinochet, hubo una estructura militar muy férrea que dominaba todas las esferas. Era como caminar por una cornisa”.

Pese al clima de miedo e incertidumbre, su compromiso con el derecho a la información no titubeó. Cada boletín, cada edición especial, cada noticia leída al aire, era una decisión política, un acto de coraje: “Trabajábamos con temor, pero lo hacíamos con el deber de informar”.

Campos rememora cómo el equipo de prensa enfrentaba los operativos de censura y presión institucional: “Llegamos a tener un carro militar fuera de la radio. Aun así, seguíamos transmitiendo. Fue clave el rol de los directores de entonces, que confiaron en nosotros, en los periodistas. Porque si no hay respaldo, no hay periodismo que aguante**”.

Aquel rigor, esa ética y esa templanza, fueron reconocidas no solo por la audiencia, sino también por sus pares. “La radio resistió, y yo estuve ahí. No me jacto, lo digo con humildad: hice mi trabajo, sin mentir y sin esconder lo que ocurría”.

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