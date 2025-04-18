Universidad de Chile será hotspot de la Genómica nacional e internacional

Charlas magistrales, paneles de discusión interdisciplinarios, presentaciones de comités científicos, y una sesión abierta de pósters, fomentando la colaboración entre la ciencia, la educación y las políticas públicas son algunas de las actividades que se realizarán el próximo 23 y 24 de abril, en el II Workshop Nacional Ciencia genómica para conservar la biodiversidad: El futuro está en el ADN.

La Iniciativa 1000 Genomas, liderada por el Instituto Milenio Centro de Regulación del Genoma (IM- CRG), es quien está detrás de esta importante actividad que se desarrollará en la Casa Central de la Universidad de Chile y que reunirá a expertos nacionales e internacionales, estudiantes, autoridades y representantes de organismos públicos para explorar los avances en genómica y su impacto directo en la conservación de la biodiversidad, el entendimiento del ADN de especies nativas y el desarrollo de soluciones en salud, bioeconomía y sostenibilidad.

Dentro del programa se contempla la participación de dos destacados expertos internacionales: el investigador Dr. Harris Lewin (EE.UU.), Biólogo líder del Earth BioGenome Project (EBP), cuyo objetivo es secuenciar el ADN de todas las especies eucariotas conocidas. Profesor en Arizona State University, miembro de la National Academy of Sciences, y referente mundial en genómica comparada y evolución cromosómica.

Asimismo, será parte de la jornada inaugural el investigador, Dr. Patrick Wincker (Francia), Director del Genoscope, el Centro Nacional de Secuenciación Francés. Investigador destacado en genómica de ecosistemas y co-director del proyecto ATLASea, centrado en la biodiversidad marina. Miembro de EMBO y premiado por la Academia Francesa de Ciencias.

El Dr. Miguel Allende, Director del Centro de Regulación del Genoma (CRG), Centro fundador de la iniciativa, explica que “el proyecto va alcanzando una madurez y dimensión que nos posiciona como líderes en Latinoamérica en ciencias genómicas ligadas a la caracterización de la biodiversidad y la conservación de especies. La comunidad científica chilena ha respondido masivamente y hoy tenemos vinculados al proyecto a 7 centros de excelencia y a 10 universidades, distribuidas por todo el país. Es un orgullo poder juntar a esta comunidad aquí en la Universidad de Chile en la que compartiremos los resultados más relevantes a la fecha y compartiremos experiencias y prácticas para incrementar la eficiencia y coordinación del trabajo. Además, es un lujo poder contar con invitados internacionales que lideran proyectos mundiales en el tema.”

Este workshop será un hito para Chile y Latinoamérica, posicionando a la ciencia nacional como referente en genómica y conservación, y consolidando una comunidad científica y ciudadana comprometida con el futuro del planeta.

Más información en https://1000genomas.cl/ workshop-2025/

¿Qué es el Proyecto 1000 Genomas?

El Proyecto 1000 Genomas es una iniciativa científica impulsada por el Instituto Milenio Centro de Regulación del Genoma (CRG) e integrada por proyectos de excelencia en todo el país, incluyendo los Institutos Milenio BASE, IMO e IBio, y centros como CMM, CHIC, ACCDiS e IEB, con el respaldo de nueve universidades chilenas. Su misión es impulsar el conocimiento científico y la formación de capital humano en genómica para comprender la biodiversidad de Chile.

Detalles del evento:

Fecha: 23 y 24 de abril de 2025

Lugar: Salón de Honor y Sala Eloísa Díaz, Casa Central Universidad de Chile

Horario: 08:00 a 18:00 hrs

Más información: www.1000genomas.cl