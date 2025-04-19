Carabineros refuerza controles tras seis muertes en rutas durante este fin de Semana Santo

Durante este fin de semana se reportaron seis fallecidos en accidentes de tránsito en las carreteras de nuestro país. Carabineros, en compañía del Ministerio de Obras Públicas (MOP), informaron que la cifra de accidentes disminuyó un 67% en comparación con el año anterior. No obstante, en la madrugada se registraron siniestros con dos víctimas fatales.

Entre las principales causas de estos accidentes destacaron el exceso de velocidad y el consumo de alcohol por parte de los conductores. La teniente coronel Estrella Sotelo, de la Prefectura Tránsito y Carreteras, declaró que como institución están “satisfechos con la reducción significativa de accidentes este año. Sin embargo, lamentamos profundamente las pérdidas humanas y continuaremos trabajando para mejorar la seguridad vial en nuestras carreteras”.

De acuerdo con las cifras entregadas durante estos días de Semana Santa se realizaron 40 mil controles y ocho mil pruebas para detectar la presencia de alcohol en el organismo, lo que resultó en la detención de 117 personas. En detalle, la teniente informó que fueron detenidas 74 personas por conducción en estado de ebriedad, 26 bajo la influencia del alcohol y 17 bajo los efectos de las drogas.

El subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, sostuvo que “han salido de la Región Metropolitana más de 320 mil vehículos“. Esta cifra representa un aumento del 15% en comparación con el año anterior, lo que indica una mayor movilidad de los ciudadanos durante este periodo festivo.

En ese sentido, Núñez mencionó que las autoridades implementaron operativos especiales para gestionar el flujo vehicular y garantizar la seguridad de los viajeros. Entre ellos el despliegue de ambulancias, grúas y el funcionamiento del peaje a mil pesos entre las 07:00 y las 12:00 horas en las principales carreteras.

A su vez, Carabineros hizo un llamado a la responsabilidad y prudencia en las carreteras. La teniente enfatizó en que van a seguir trabajando y realizando controles “de manera reforzada hasta mañana, domingo 20, donde esperamos el retorno a la Región Metropolitana de unos 183 mil vehículos por las rutas principales de la región”.