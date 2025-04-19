En Casa Museo Isla Negra, el cantautor Hugo Moraga lanza su libro “Verso Cantabile”

Con la edición de 101 letras, parte de las cerca de 500 escritas por Hugo Moraga, se presentará este sábado 19 de abril, “Verso Cantabile”, obra que se adjudicó el Fondo del Libro y la Lectura bajo el sello de Ediciones Tácitas.

“Es un logro significativo para mí presentar este libro con algunas de las canciones que he escrito y cantado en los más diversos lugares durante más de cincuenta años. Ejerzo el oficio de cantautor como una respuesta al entorno en que vivo, quizá podría decir: canto, luego existo. Sin considerarme un poeta, estoy conforme con muchas de las cosas que he escrito y que este texto contiene”, declaró el autor.

En los últimos años, diversos proyectos se orientaron a relevar y dejar testimonio de la prolífica y escasamente difundida producción artística de Hugo Moraga, tal vez como acto reparatorio y de justicia. Dos de ellos desde un enfoque musical: “Canciones de Hugo Moraga”, disco impulsado por el músico Simón Schriever, grabado junto a Francesca Ancarola y a destacados músicos el año 2023, y el libro “Guitarra Continuo” de Rodrigo Invernizzi, con la transcripción de las partituras de 66 temas, publicado en el 2020.

Por su parte, “Verso Cantabile” se instala desde una vereda distinta, “viene a presentar parte importante de la obra de Hugo como artefacto poético”, señaló Berenice Ojeda, periodista responsable del proyecto. En palabras del propio autor: “Me agrada leer cuando interpreto mi música, los versos escritos en papel, pues me siento más apegado a la canción: ésta es la música sin sonido que tengo para compartir. Espero que al leer estos textos se sienta el sonido dentro del silencio, ya sea porque se conoce la composición o cada cual invente una propia para la ocasión”.

Para Mario Rojas, músico de larga y destacada trayectoria, y quien será uno de los presentadores del libro: “Es tan grande el talento de Hugo (mi vecino) el Moraga (mi compañero de curso) para plasmar en canciones perfectamente armonizadas, las emociones, las luchas, las esperanzas, el retrato fiel de personajes comunes, el ojo siempre abierto para captar el movimiento de un pájaro en pleno vuelo, el pulso de nuestra humanidad en las letras, que es un honor para mí ser parte de este lanzamiento en un espacio icónicamente ligado a la poesía”.

El lanzamiento de “Verso Cantabile” se realizará el sábado 19 de abril a las 12:00 horas, en la Casa Museo Isla Negra, ubicada en Poeta Neruda s/n (Isla Negra). Estarán presentes: Miguel Naranjo, representante de Ediciones Tácitas, el abogado Samuel Soto, el músico Mario Rojas y la periodista Berenice Ojeda. La entrada es liberada y al final de la actividad el autor interpretará una pequeña selección de sus canciones.