“Libros Libres”: Universidad de Chile hará entrega gratuita de “Veinte poemas de amor y una canción desesperada”

Como ya es tradición, el próximo 23 de abril, en medio de la celebración del Día Mundial del Libro, la Universidad de Chile se hará parte con la entrega gratuita de ejemplares a través de “Libros Libres”. En esta ocasión, la liberación corresponderá al título de Neruda “Veinte poemas de amor y una canción desesperada”, en una coedición de la Universidad de Chile, la Fundación Pablo Neruda y el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. La obra fue publicada por primera vez en 1924, cumpliéndose 101 años de este hito en junio.

La entrega de libros será desde las 10:00 hasta las 12:00 horas, o hasta agotar stock, en el frontis de la Casa Central. Bajo su compromiso de democratizar y facilitar el acceso a la cultura de la institución organizadora, “Libros Libres” extiende su invitación al público general, y es de carácter gratuito. Esta actividad es una de las tantas contempladas en la agenda programática de Universidad de Chile, que no solamente celebra al libro y los derechos de autor con este evento anual, sino que durante todo el mes de abril.

Para el director de Extensión de la Universidad de Chile, Fabián Retamal, “Libros Libres” se erige como una iniciativa emblemática para nuestra Vicerrectoría. “A través de la entrega gratuita de libros, nos permite vincularnos con un público diverso, muchas veces ávido de acceder a la lectura, pero que por distintos motivos no puede comprar libros ni obtenerlos por otras vías”.

En esa línea, Retamal destacó que esta acción representa una oportunidad concreta para llevar el libro al espacio público, visibilizando la necesidad de entenderlo como un bien común y un derecho cultural. “Ponemos en la calle no solo ejemplares, sino también el mensaje de que la lectura debe estar al alcance de todas las personas”.

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