Putin declara una breve tregua unilateral en Ucrania por la Pascua

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este sábado una breve tregua para Ucrania con motivo de las conmemoraciones de la Pascua, para calibrar la “sinceridad” del Gobierno de Kiev de cara a unas posibles negociaciones de paz.

El presidente, guiado por “consideraciones humanitarias”, anunció lo que describió como “el cese de todas las actividades militares” por la parte rusa desde las 18.00 de hoy (11 horas de Chile) hasta la medianoche, hora local, del lunes 21 de abril (las 17 del domingo en Chile).

La reacción a la tregua de Pascua demostrará la sinceridad de Kiev sobre su deseo de participar en las negociaciones de paz, según hizo saber Putin en el comunicado publicado por el Kremlin en su cuenta de Telegram, acompañado de una declaración verbal del mandatario recogida por la agencia TASS.

“Esperamos que la parte ucraniana siga nuestro ejemplo. Al mismo tiempo, nuestras tropas deben estar preparadas para repeler posibles violaciones de la tregua y provocaciones del enemigo, así como cualquier acción agresiva suya”, finalizó Putin.

La reacción de Ucrania a la tregua de Pascua es de escepticismo. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció la presencia de drones rusos en el espacio aéreo ucraniano poco después del anuncio de Putin, lo que, según Zelenski, demuestra la verdadera actitud de Rusia hacia la Pascua y la vida humana.

Además, la comunidad internacional recibió la noticia con cautela, destacando la necesidad de un compromiso genuino por parte de Rusia para avanzar en las negociaciones de paz.