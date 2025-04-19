Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 12 de Mayo de 2026


Ricardo Lagos entrega su respaldo a Carolina Tohá como candidata presidencial

El respaldo a la exministra del interior se da en un momento clave para definir liderazgos de cara al proceso electoral. A esto se suma el apoyo de destacados economistas, entre los que destacan Andrés Velasco y Nicolás Eyzaguirre.

El respaldo a la exministra del interior se da en un momento clave para definir liderazgos de cara al proceso electoral. A esto se suma el apoyo de destacados economistas, entre los que destacan Andrés Velasco y Nicolás Eyzaguirre.

Elecciones 2025

Este sábado el expresidente Ricardo Lagos Escobar oficializó su apoyo a la candidatura presidencial de Carolina Tohá, exministra del Interior. A través de la red social X, el Partido Por la Democracia (PPD) compartió una imagen donde se ve al exmandatario acompañado de su esposa, Luisa Durán, sosteniendo una bandera con el lema “Tohá Presidenta”.

“Con su altura de estadista y de alguien que ama a Chile, el presidente Ricardo Lagos Escobar ha elegido este día fundamental para manifestar su firme respaldo a nuestra candidata @Carolina_Toha”, escribió la colectividad.

Este respaldo se considera un gesto significativo, dado el peso y la trayectoria de Lagos en la política chilena. No solo refuerza su candidatura, sino que también envía un mensaje de unidad dentro del PPD, algo que podría influir positivamente en la percepción pública y en la movilización de votantes a favor de la exministra.

“Qué emoción recibir este gesto del Pdte. Lagos y de Luisa. Su liderazgo me ha inspirado desde siempre. Desde los 80 luchamos por la democracia, y hoy seguimos caminando con los mismos principios. Gracias por el ejemplo, el apoyo y por inspirarnos a creer en Chile”, escribió en respuesta la candidata en la misma red social.

Pero no solo eso, durante la mañana se anunció que un grupo de 31 economistas destacados depositaron su confianza en la capacidad de Tohá para liderar nuestro país. Entre la lista aparecen los nombres de Nicolás Eyzaguirre y Andrés Velasco, ambos exministros de Hacienda, así como los exvicepresidentes del Banco Central Pablo García y Jorge Marshall.

La propia Tohá agradeció este apoyo, destacando que “Chile necesita liderazgo económico con visión, capacidad y coraje”. En ese sentido, adelantó que su Gobierno tendrá un “enfoque económico que promueva tanto el crecimiento como el bienestar compartido”.

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