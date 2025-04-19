"Valiente, fuerte y grande”: Colo-Colo celebra cien años de historia, pasión y legado

Este sábado 19 de abril de 2025, el Club Social y Deportivo Colo Colo celebra su centenario, marcando años de historia, lucha y gloria en el fútbol chileno. Fundado en 1925 por David Arellano y un grupo de jóvenes inconformes, el club es un símbolo de identidad y orgullo popular. Desde sus humildes comienzos, Colo Colo creció hasta convertirse en uno de los equipos más importantes y queridos de nuestro país.

El origen del club se remonta a una tensa asamblea en el Club Social y Deportivo Magallanes, donde David Arellano y otros jugadores decidieron fundar un nuevo club tras desacuerdos con la dirigencia. “¡Vámonos, Quiñones!”, esa fue la célebre frase que quedó en la historia para que el 19 de abril de 1925, en el Estadio El Llano, se sellara la fundación de Colo Colo. Desde entonces, el equipo llevó con orgullo el blanco y el negro como sus colores característicos.

La creación de Colo Colo no solo representó la formación de un equipo de fútbol, sino también el nacimiento de una causa social y un sentimiento que perdura a lo largo de un siglo. Con el paso de los años, el Cacique acumula numerosos títulos y momentos inolvidables, desde campeonatos nacionales hasta gestas continentales.

Entre sus logros más destacados se encuentra la conquista de la Copa Libertadores en 1991, un hito que consolidó su posición como el único equipo chileno en conseguir “la gloria eterna”. De la misma forma, el equipo femenino también dejó una huella imborrable en la historia del club. Fundado en 2007, las “Albas” dominan el fútbol femenino chileno con múltiples títulos y alcanzando la gloria continental al ganar la Copa Libertadores Femenina en 2012.

Además, Colo Colo fue cuna de grandes ídolos del fútbol chileno, como Manuel “Colo Colo” Muñoz, Francisco “Chamaco” Valdés, Carlos Caszely, Lizardo Garrido, Marcelo Barticciotto, Matías Fernández, Esteban Paredes, entre muchos más. Jugadores entrañables que dejaron recuerdos que perdurarán por siempre en la historia del club.

A pesar de los últimos tristes acontecimientos que empañaron la celebración, Colo Colo sigue siendo un símbolo de resistencia y pasión. El club anunció otras actividades para celebrar sus cien años, como el lanzamiento del libro ‘Centenario’, una gira del mismo nombre que recorrió Chile de norte a sur y una exposición sobre la historia del club.

En este día tan especial, Colo Colo reafirma su compromiso con sus hinchas y su legado en el fútbol chileno. Un siglo de historia, garra y mística que seguirá inspirando a futuras generaciones y guiándolos por la senda triunfal.