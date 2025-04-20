Candidatos presidenciales confirman que se sumarán al llamado del cardenal Chomalí

En medio de la conmemoración de Semana Santa, el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, aprovechó la ocasión para anunciar una iniciativa que busca convocar al diálogo político en torno a los desafíos estructurales del país. Tras encabezar la misa de Viernes Santo, el líder de la Iglesia Católica informó que en las próximas semanas convocará a los precandidatos presidenciales a una reunión para conversar sobre seguridad y desarrollo social.

Consultado sobre si cree que los actores políticos lograrán llegar a acuerdos en materias urgentes como la seguridad pública, Chomalí respondió que se trata de un problema de múltiples dimensiones. “Se requiere tener soluciones integrales porque son situaciones complejas. Son policrisis, no una crisis, que hay que abordarla íntegramente. Educación, policía, jueces, fiscales”, afirmó.

Con esta mirada, expresó su intención de contribuir desde la doctrina social de la Iglesia: “Voy a convocar en un tiempo más a los precandidatos presidenciales a una reunión para poder conversar sobre estos temas, porque creo que la doctrina social de la Iglesia pueda ser un aporte. Y además porque soy un convencido que la actividad política es una actividad fundamental, tremendamente importante, porque tiene que ver con el bien común”.

Pese a que aún no hay una fecha concreta ni invitaciones formales, algunos aspirantes a La Moneda manifestaron su disposición a participar en el encuentro. Según La Tercera, desde Chile Vamos, el equipo de Evelyn Matthei confirmó su asistencia, al igual que el del republicano José Antonio Kast.

Desde el oficialismo, Jaime Mulet (FRVS) manifestó interés, indicando que ya habían solicitado una audiencia. “A mí me interesa hablar con monseñor Chomali (…) me interesa, obviamente, tener una conversación con uno de los pastores más relevantes de la Iglesia en Chile, la Iglesia Católica”, señaló.

A ellos se suma la exministra Carolina Tohá, hoy candidata del PPD, y Jeannette Jara, quien aspira a representar al Partido Comunista en la contienda presidencial. En tanto, los equipos de Paulina Vodanovic (PS) y Gonzalo Winter (Frente Amplio) aún no confirman su participación, mientras que el entorno de Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) todavía no entrega una respuesta.