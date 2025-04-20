Criteria: Matthei pierde impulso, Kast vuelve a subir y consolida ventaja sobre Kaiser

El panorama presidencial comenzó a mostrar nuevos matices en la segunda entrega de abril de la encuesta Agenda Criteria. Aunque la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se mantiene como la favorita para llegar a La Moneda, su respaldo experimentó una baja de seis puntos en comparación con la medición anterior del mismo mes.

A la pregunta abierta sobre quién les gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile, Matthei obtuvo un 25% de las menciones, frente al 31% alcanzado en la primera quincena de abril, cuando registró su mejor resultado desde marzo de 2024. Pese al descenso, continúa en la primera posición, seguida por José Antonio Kast, quien aumentó dos puntos y se ubicó en el 17%.

Con esta variación, la brecha entre ambos se acortó de 16 a 8 puntos en tan solo unas semanas. Más atrás en el ranking espontáneo figuran Johannes Kaiser, que sube dos puntos y llega al 11%; Carolina Tohá, que retrocede a un 7%; Jeannette Jara con 5%, Gonzalo Winter con 4% y Franco Parisi, quien asciende a un 3%.

En cuanto a los escenarios de segunda vuelta evaluados por el estudio, Matthei lidera en todos ellos. En un primer escenario que incluye a Kast, Kaiser, Tohá, Marco Enríquez-Ominami (MEO) y Parisi, la exalcaldesa obtiene un 26%, seguida de Kast con 19% y Tohá con 15%. Kaiser logra un 14%, mientras que MEO y Parisi alcanzan un 5% cada uno. Un 16% de los encuestados no marcó preferencia.

En un segundo escenario donde Jeannette Jara reemplaza a Tohá, Matthei sigue a la cabeza con 25%, seguida de Kast con 18%, Kaiser con 14%, Jara con 13%, MEO con 7% y Parisi con 5%. Un 18% no manifestó preferencias.

Finalmente, en un tercer cuadro en que aparece Gonzalo Winter como abanderado del Frente Amplio, Matthei lidera con 26%, Kast se mantiene con 17%, Kaiser sube a 15%, Winter obtiene un 11%, MEO llega al 6% y Parisi repite con 5%. En este caso, un 20% no señaló opción.

Pese a la caída, la exalcaldesa conserva el primer lugar en intención de voto, aunque el ascenso sostenido de sus contendores comienza a reducir las diferencias en la carrera hacia La Moneda.