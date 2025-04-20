Elizardo Vera sobre la Libertadores del Handball en Chile: “Estaríamos viendo un mini mundial de balonmano”

Entre el 11 y el 24 de mayo, nuestro país será anfitrión, por primera vez en su historia, del Sudamericano de Clubes de Balonmano, conocido como la “Libertadores del handball”, en categorías masculina y femenina. El evento se disputará en el Centro de Deportes Colectivos del Estadio Nacional y el Centro de Entrenamiento Olímpico, con la participación de clubes de Argentina, Brasil, Perú, Paraguay, Uruguay y Chile.

En la categoría masculina competirán 16 equipos, incluyendo cinco representantes nacionales: Unión Santiago Balonmano (USAB), DPV Kutral, MET Handball Club, Liceo Nacional de Maipú y Ovalle. En damas, estarán Ovalle y Leonas.

El torneo femenino se desarrollará del 11 al 16 de mayo, mientras que el masculino se jugará del 18 al 24, este último con un cupo al Mundial de Clubes de la Federación Internacional de Handball (IHF). Según la Confederación Sur y Centro Americana de Balonmano (Coscabal), el evento reunirá a cerca de 500 deportistas.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el presidente de la Federación Chilena de Balonmano, Elizardo Vera, destacó la importancia de este evento deportivo y la labor de la “Confederación Sur y Centro Americana de Balonmano, quienes han hecho una labor grande en la búsqueda de recursos”.

Vera también apuntó a los desafíos estructurales que enfrenta el desarrollo del deporte, ya que “el torneo no es barato, y en regiones el problema es mayor por la falta de recintos adecuados. En muchas ciudades ni siquiera hay canchas reglamentarias”. Aun así, subrayó que esta instancia es clave “para dar visibilidad al handball y masificarlo”.

Como Federación existe gran interés en promover el deporte y el torneo. Para atraer a más espectadores el mandamás del balonmano nacional detalló que la Coscabal “está tratando de cerrar con cadenas de televisión con el objetivo de salir a buscar recursos con una línea privada y también se está buscando con una línea de canal abierto para masificar, aumentar la visualización”.

Sobre las expectativas deportivas, señaló que “los equipos se están preparando bastante bien. Queremos repetir o mejorar el podio que obtuvo Ovalle femenino el año pasado”. Además, explicó que el sorteo de grupos (primero el femenino y luego el masculino) será televisado, y se anunciará próximamente.

Vera extendió una invitación a toda la comunidad, ya que como organizadores quieren “que la gente disfrute del balonmano, venga a ver a los mayores exponentes (…) Hay jugadores que vienen retornando desde Europa, un nivel muy alto, estaríamos viendo prácticamente casi un mini mundial de balonmano”, agregó.

Las entradas ya están disponibles en preventa en goldenpass.cl, con valores desde los cinco mil pesos en dmas y siete mil pesos en varones. Al comprar un ticket, tienes la oportunidad de ver los cuatro partidos que se desarrollan durante el día.

El 2025 es un año muy importante para el balonmano en nuestro país. En ese sentido, Elizardo Vera sostuvo que la federación está trabajando para “traer este año prácticamente todos los torneos internacionales a nuestro país: el infantil, cadete, juvenil y junior. Queremos usar la localía de nuestra parte. Entonces estamos tratando de tener más visualización y mostrar una imagen distinta también desde la federación”.