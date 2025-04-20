Hijos y Madres del Silencio por adopciones irregulares en dictadura: "Aquí hubo una cúpula que se coludió para cometer crímenes"

Como un delito de lesa humanidad. Eso podrían llegar a constituir los casos de adopciones irregulares en nuestro país, un crimen del que habrían sido víctimas 20 mil personas entre 1965 y 2000, pero que sobre todo tuvo lugar durante los años de la dictadura.

Se trata de una historia invisibilizada por la que aún no se hace justicia. Jóvenes de escasos recursos que fueron coartadas para dar a sus hijos en adopción o incluso, otro grupo de madres a las que se les señaló que sus bebés murieron, para luego robarlos y mandarlos a países como Estados Unidos, Suecia o Francia.

Los hechos comenzaron a ser investigados en 2017 por el actual ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza. Él fue el que cifró en 20 mil el número de víctimas y que eventualmente llevó a que la justicia asignará un ministro en visita para dar con los responsables.

Las indagaciones llevan varios años en curso sin mayores avances. Al principio, estuvieron bajo el mando del ministro Jaime Balmaceda, un juez que fue removido de la causa tras señalar, en conversación con el diario El País, que “en los cinco años de investigación no he logrado establecer que haya habido delito”.

Este último tiempo, sin embargo, sí han habido buenas noticias para las víctimas. El actual ministro a cargo de la causa, Alejandro Aguilar, dictó sentencia en tres casos donde estableció que se trata del delito de sustracción de menores y luego, la Corte de Apelaciones de Santiago le respondió señalando que podrían ser delitos de lesa humanidad y por ende, imprescriptibles.

Para analizar estos avances, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con Ana María Olivares, vicepresidenta de Hijos y Madres del Silencio: una agrupación que desde hace años se ha encargado de visibilizar el tema y de reencontrar a madres y bebés dados en adopción.

Olivares además se refirió a los factores que podrían explicar la lenta tramitación durante los años en que estuvo a cargo el ministro Balmaceda y también al más grande anhelo de las víctimas: una comisión de verdad en que el Estado, más allá del poder judicial, se haga cargo del tema.

– ¿Cuál es la relevancia de la determinación de la Corte de Apelaciones de Santiago, que tiene que ver con considerar estos crímenes como delitos de lesa humanidad?

La gracia de este tipo de decisiones del poder judicial es que en definitiva va a poner en una situación de no prescripción una causa que es por secuestro de niños. Se llama sustracción de menores cuando son menores de edad, pero es lo mismo que un secuestro y lo que se señala acá, es que no está agotada toda la investigación. Pero además, hay un caso, que es el más importante, que señala que aquí puede tratarse de una violación de derechos humanos, porque está realizada por agentes del Estado. Es decir, todos aquellos que tenían herramientas desde el Estado, por la función que tenían, para poder cometer este tipo de crímenes.

Acá también hay otro elemento importante, que es que esta causa no había tenido ninguna sentencia durante cinco años, donde el ministro Balmaceda, el anterior ministro a cargo, se dedicó a cerrar estas causas y en cambio, este otro ministro que asume a mitad del año pasado, hace alrededor de seis meses, logra acreditar estos delitos. Eso para nosotros es sumamente importante porque por primera vez se acredita que no fue una adopción irregular, una adopción extraña, no es que no hay delito como dijo el ministro anterior, si no que se acredita lo que fue el secuestro de niños.

– ¿Por qué ustedes, desde la organización, sostienen que esto es una violación a los derechos humanos? ¿Qué elementos evidencian que eso es así?

Nosotros señalamos que no es solo una violación de derechos humanos, señalamos que es un crimen de lesa humanidad, porque cumple con todas las características. Primero, está realizado con todas las herramientas del Estado para poder hacerlo, es decir jueces, en hospitales, en el Registro Civil. Hay un montón de involucrados en distintos aparatos del Estado, que se coluden para poder ejecutar este tipo de crímenes y eso obviamente lo hacen confiando en lo que significa tener un Estado detrás, especialmente en el período de dictadura.

El año 2003 nosotros fuimos a una reunión con el Comité de Desaparición Forzada de la ONU, en Ginebra y efectivamente lo que dijo el Comité es que esto es imposible que sucediera si no era avalado por un Estado. Es imposible que salga una gran cantidad de niños, todo con el mismo modus operandi, si es que no hubiese estado este aparataje del Estado detrás, para que ellos lo pudieran realizar.

Para nosotros el que sea considerado como un delito de lesa humanidad es sumamente importante, primero porque no prescriben los casos. Esto es muy importante para que también estas personas puedan tener algún castigo, del tipo que sea. Hay muchas personas como asistentes sociales, jueces, abogados, médico-obstetra, ginecólogos, pediatras, que incluso han tenido premios y han sido reconocidos por el poder judicial, por el sistema de salud. Ellos están puestos con grandes nombres acá, cuando en realidad lo que fueron es criminales. Nuestra pelea también es para que simbólicamente, después de esto, podamos terminar con esos falsos honores a esas personas.

– Usted mencionaba lo que fue el trabajo del ministro Balmaceda. ¿Cuáles eran los argumentos que él daba para ir cerrando las causas?

Él señalaba que los antecedentes aportados no eran suficientes para constituir el hecho como un delito. Entonces, sobreseía la causa en forma temporal hasta que llegaron datos nuevos o las sobreseía en forma definitiva señalando que aquí no se había cometido ningún delito. Pero tenemos casos donde, si uno revisa el expediente, hay actuarios señalando que los jueces de ese tiempo habrían recibido una totalidad de 185 millones de pesos durante todo el período que fueron jueces de menores, como la jueza Tatiana Román de Temuco. Hay un montón de cosas ahí, ella sale firmando haber recibido dos mil 500 dólares, documentos donde ella recibe este dinero y para el ministro eso no era constitutivo de delito.

Lo que sucedió siempre, es que este ministro nunca quiso validar el relato de las víctimas, el relato de las madres donde decían: ‘Vino mi hijo a verme y yo pensé que estaba muerto’. Hasta el día de hoy tenemos casos de ese tipo, donde cada vez que se reencuentran las madres relatan que en el hospital les dijeron: ‘No se preocupe, nosotros nos hacemos cargo de llevar al cementerio a su hijo’ Es más, las mandaban a los cementerios a buscar a sus hijos cuando nunca estuvieron ahí. Aquí hubo una colusión. Estamos hablando de una cúpula criminal que se coludió para cometer crímenes, de una asociación ilícita incluso.

– ¿Pero por qué cree que esta causa judicial ha avanzado tan lento? ¿Tiene que ver con una cosa particular de ese ministro o es algo más grande, que va más allá de él?

Yo no tengo los elementos para señalar cuál fue la causa, más allá de su propio convencimiento, del ministro, para haber llevado la causa de esa forma, pero obviamente que es difícil para un organismo del poder judicial juzgar a sus mismo pares. Además, yo creo que también hay un tema un poco más ideológico, que es considerar que las personas por ser pobres no son interlocutores válidos. El ministro podría dudar de una víctima que es analfabeta, muchas madres son analfabetas hasta el día de hoy, nunca les dio credibilidad, pero nunca dudó de sus pares jueces. Ahí tú tienes una convicción casi ideológica de que los pobres tienen una categoría menor.

– ¿Cuántos casos están incluidos en la investigación? Trascendió en un momento que eran alrededor de mil 100.

Ahora son más. Se ha elevado la cantidad de denuncias, yo no sé en cuánto irá en este minuto, pero deben ser más de mil 200. Primero, el ministro Balmaceda desestimó más de 90 denuncias, ni siquiera las acogió a tramitación, nada; y segundo, hasta el día de hoy se siguen haciendo denuncias. Cada vez que nosotros salimos en prensa o sucede algo, llegan una cantidad de denuncias más o menos grandes al poder judicial. Fuera de eso, a la gente en regiones le cuesta mucho ir a hacer una denuncia, porque creen que nadie los va a escuchar. Entonces, para nosotros ha sido complejo estar llevando denuncias ante la Corte porque la gente tiene mucho temor todavía, de que les puedan hacer algo o que alguien se vaya a molestar. Hay una gran cantidad de población que todavía está muy temerosa y otra gran parte de las víctimas que no sabe que son víctimas porque les dijeron que su bebé había muerto.

– Hemos estado hablando sobre la causa judicial, ¿pero qué otras acciones esperan ustedes de parte del Estado? ¿Quizás una comisión de verdad?



Nosotros hemos puesto ese tema desde un inicio y yo diría que el único poder que ha hecho una tarea completa en ese sentido es la Cámara de Diputados, que hizo una comisión investigadora el año 2019. Entre sus conclusiones ellos señalan que acá hubo una violación de derechos humanos y le solicitan, a través de esa comisión investigadora, al Ejecutivo, que realice una comisión de verdad y justicia, es lo que nosotros permanentemente hemos solicitado.

El año pasado se conformó una mesa interinstitucional con varios ministerios desde el Ministerio de Justicia para ver qué es lo que se podía hacer con el tema de las adopciones ilegales y se llevó esta solicitud. Nosotros esperamos que pronto esta mesa entregue sus evaluaciones y el Presidente se manifieste diciendo que acá lo que se necesita es una comisión de verdad y justicia, especialmente porque cuando era diputado aprobó esta comisión investigadora y sus conclusiones. Nos parece que es de toda lógica que él siga la misma línea y esperamos que hable pronto, porque se está pasando el tiempo, queda menos de su mandato y no sabemos que irá a pasar más adelante.

Acá lo que necesitamos, básicamente, es justicia, que se reconozca esto como una verdad y que sea el Estado el que comience a hacer esta labor de investigación, de denuncia y también de reencuentro entre las familias. Nosotros somos una organización de solo voluntarios y no podemos estar haciendo el papel que le correspondería al Estado.