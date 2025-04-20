Jaime Pizarro descarta que retorno de Carabineros al interior de los estadios resuelva el problema de seguridad

El reciente debate sobre el regreso de Carabineros al interior de los estadios ha generado posiciones encontradas, especialmente luego de los graves incidentes ocurridos en el Estadio Monumental en la antesala del partido entre Colo Colo y Fortaleza por la Copa Libertadores. En ese contexto, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, abordó la discusión enfatizando que “Carabineros nunca ha dejado de estar en los estadios”, aunque reconoció que el debate se concentra en su presencia al interior de los recintos.

En entrevista con The Clinic, Pizarro, también exjugador y excapitán de Colo Colo, sostuvo que “efectivamente Carabineros está presente en los anillos perimetrales de los estadios”, pero advirtió que “suponer que solo ese cambio pudiera generar una modificación conductual… no lo veo así”. Según el ministro, el foco debe estar en fortalecer la seguridad privada y profesionalizar su implementación: “Lo que hay que potenciar es efectivamente el desarrollo de la seguridad privada, el perfeccionar estos planes (…) el disponer de todos los dispositivos adecuados para el control y el seguir avanzando en esta materia”.

Sin embargo, sus declaraciones no cayeron bien en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados. El presidente de la instancia, Andrés Celis (RN), calificó como “delicado” que el ministro relativice la necesidad de contar con Carabineros dentro de los estadios. A juicio del parlamentario, “decir que ese tipo de medidas no tendrían efecto en el comportamiento de las barras es una señal equivocada”.

“El orden público es responsabilidad del Estado y la seguridad privada, por sí sola, no tiene las herramientas ni la preparación para contener hechos tan graves como los que hemos visto”, señaló Celis, quien agregó que “el fútbol profesional no puede seguir siendo tierra de nadie. Hay armas, hay violencia organizada, y hay una señal de permisividad que debe terminar”, afirmó a diario La Tercera.

El diputado también emplazó al ministro a tomar decisiones más concretas: “La reacción del ministro no contribuye a enfrentar el problema con seriedad. Si de verdad queremos erradicar la violencia en los estadios, partamos por hacer funcionar los programas de seguridad y asumir las responsabilidades cuando esos programas fracasan”.

El debate sobre quién debe asumir el control del orden público dentro de los estadios sigue abierto, mientras crecen las presiones para que el Estado y los clubes de fútbol asuman un rol más decisivo frente al aumento de la violencia en el deporte.