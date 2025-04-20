Los cristianos de Ramala celebran la Pascua en medio de la ocupación y la guerra

En Cisjordania, la ocupación estropea incluso las fiestas. En la iglesia ortodoxa griega de Ramala, niños, abuelos, parejas jóvenes, todos bien vestidos y bajo un sol abrasador, esperan la llegada del llamado fuego sagrado del Santo Sepulcro de Jerusalén.
Ya lleva más de dos horas de retraso. El sacerdote habla: “El transporte de la llama se retrasa debido a los controles de seguridad. Les voy a pedir que, por favor, tengan paciencia. Tengan paciencia, sí, y los que quieran escuchar las oraciones mientras esperan son bienvenidos”.
“La gente de Gaza son nuestros hermanos” En el patio, los scouts marchan e izan la bandera palestina. Georges, Elias y sus amigos tienen entre 14 y 16 años. A pesar de las grandes sonrisas, se nota cierta seriedad.
“Cada año, solemos recibir esta antorcha de Jerusalén e iniciar una procesión festiva por el centro de Ramala con todos los scouts. Pero este año se han cancelado todas las festividades por lo que les está pasando a nuestros hermanos de Gaza y por la guerra”, explica Georges.
“Es muy triste lo que está pasando en Gaza. Es nuestra gente. Tenemos la misma sangre que ellos. La gente de Gaza son nuestros hermanos. Ni siquiera puedo hablar de ellos, es tan duro…”, confiesa Elias.
En esta iglesia ortodoxa junto a una mezquita, llega por fin la llama de Jerusalén. Con ella, unos momentos de respiro en medio del fragor de la guerra.