Los cristianos de Ramala celebran la Pascua en medio de la ocupación y la guerra

En Cisjordania, la ocupación estropea incluso las fiestas. En la iglesia ortodoxa griega de Ramala, niños, abuelos, parejas jóvenes, todos bien vestidos y bajo un sol abrasador, esperan la llegada del llamado fuego sagrado del Santo Sepulcro de Jerusalén.

Ya lleva más de dos horas de retraso. El sacerdote habla: “El transporte de la llama se retrasa debido a los controles de seguridad. Les voy a pedir que, por favor, tengan paciencia. Tengan paciencia, sí, y los que quieran escuchar las oraciones mientras esperan son bienvenidos”.