Ministro Cordero anuncia que el Gobierno va a querellar por Ley Antiterrorista tras ataque incendiario en Central Rucalhue

La madrugada de este domingo, desconocidos realizaron un ataque incendiario en contra de la central hidroeléctrica Rucalhue, ubicada en Quilaco, Región del Biobío. El ataque se produjo alrededor de las 2:30 de la mañana. Según detalló el general Renzo Miccono, Jefe de Zona de Carabineros Biobío, los sujetos amenazaron con armas de fuego a los guardias de seguridad de la central y procedieron a incendiar toda la maquinaria existente en el lugar, un saldo de 47 camiones quemados, un camión de combustible, una motoniveladora y dos excavadoras.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, en conversación con Canal 13, se refirió al ataque incendiario en Central Rucalhue: “Tenemos las primeras informaciones, el Ejecutivo ha tomado la decisión de iniciar la recopilación de antecedentes porque se va a querellar por Ley Antiterrorista“.

Consultado por esta decisión, el mismo secretario de Estado explicó que “dada la forma y modo en que se ejecutó, el tipo de incendio y el lugar donde ocurrió. Las leyendas que se establecieron en el lugar indican una asociación terrorista, respecto de la cual el Gobierno considera que este es el momento para ejercer la acción de la ley antiterrorista“.

Sobre la misma línea, el Presidente de la República, Gabriel Boric, escribió en X: “El atentado en la central Rucalhue en Alto Biobío merece toda nuestra condena. Tal como lo hemos hecho en otros casos, perseguiremos y encontraremos a los responsables que deberán responder ante la justicia. Seguiremos trabajando sin dar pie atrás para erradicar toda forma de violencia“.

El diputado de la UDI, Henry Leal, manifestó su apoyo a la medida tomada por el Ejecutivo. El parlamentario posteó por medio de la misma red social que el “Gobierno declara como organizaciones terroristas a quienes ejercen violencia y atentados en la macrozona sur. Nos parece un avance, esperemos que todos los partidos oficialistas respalden esta medida y no sea un hecho aislado o solo táctico y oportunista”.

Las acciones del Gobierno contribuyeron a mitigar las críticas hacia la gestión de Gabriel Boric. Horas antes, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió duramente a este ataque incendiario, calificándolo como “un golpe directo al Estado de Derecho que demuestra, una vez más, que el terrorismo no ha desaparecido“. Además, subrayó que “sin una política firme y sin el apoyo de todo el Estado, no se podrá recuperar el control territorial“.

Asimismo, Rucalhue Energía SpA, a través de una declaración, señaló: “Condenamos enérgicamente todo acto de violencia. Este tipo de hechos no solo representa un atentado contra la infraestructura, sino también contra los trabajadores, las comunidades vecinas y el Estado de Derecho“. Además, informaron que “afortunadamente, no hubo lesionados de gravedad. Sin embargo, los daños materiales son significativos y se está realizando una evaluación completa de las pérdidas”.

La empresa también anunció que presentará las querellas respectivas y colaborará activamente con las autoridades policiales y judiciales para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y reforzar las medidas de seguridad en la zona.