Muere Hugo Orlando "el Loco" Gatti, arquero legendario de Boca Juniors y el fútbol argentino

A los 80 años murió el arquero argentino Hugo Orlando Gatti, el Loco, quien se consideró un discípulo de Amadeo Carrizo, uno de los grandes ídolos de Boca Juniors, y que forjó un estilo que quedó marcado para siempre con muchos imitadores.

Hugo Orlando Gatti ingresó hace casi dos meses en un centro de salud producto de un accidente en la calle por el que tuvo que ser operado de la cadera. En plena recuperación, sufrió un severo cuadro respiratorio por una infección, lo cual le complicó la salud hasta el fatal desenlace de hoy.

Este domingo, los familiares del exfutbolista de 80 años se acercaron hasta el hospital Pirovano. “En virtud a su estado de salud irreversible, sin posibilidad de recuperación, procederán al retiro de ventilación mecánica, en el transcurso del día”, señaló el parte médico.

Gatti es leyenda del fútbol argentino. El Loco tiene el récord de partidos disputados en primera división, con 765 en 25 años (de 1962 a 1988) entre Atlanta River, Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión y Boca. También fue el parapenaltis de Argentina con 26 atajados, uno de ellos para conseguir que Boca Juniors se alzase con la primera Copa Libertadores de su historia con esa mítica parada a Vanderlei (Cruzeiro).

“El Loco”, que se retiró en 1988 a los 44 años, fue poseedor de otro récord en la historia del fútbol argentino: tiene el mayor número de penales atajados (26, junto a Ubaldo Fillol).

Además, Gatti fue creador de la tapada llamada “La de Dios”, que consistía en salir a achicar en un mano a mano de rodillas, poniendo el pecho y con los brazos abiertos.

Una vez que la confirmación de su fallecimiento vino desde el propio hospital, los medios argentinos abrieron todos sus informativos con la muerte de un portero que pasará a la historia por su calidad como arquero y su gran personalidad.