Respaldo de Desbordes a Gonzalo Durán genera tensiones en la oposición

El respaldo público del alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), al delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, generó tensión entre parlamentarios de su propio sector, quienes impulsan una acusación constitucional en su contra debido a cuestionamientos sobre su gestión en materia de seguridad.

Desbordes defendió abiertamente el rol del delegado, señalando que “es una persona de terreno que ha estado conmigo desde el día uno en la calle sin mirar colores políticos”. Además, expresó su desacuerdo con la ofensiva parlamentaria: “Yo no comparto esa acusación constitucional. Yo espero que no prospere, que nuestro sector medite un poco (…) si yo fuera diputado, votaría en contra de esa acusación en primer lugar”.

El jefe comunal agregó que el trabajo conjunto con Durán ha dado frutos concretos: “Lo único que puedo decir es que le agradezco el apoyo constante y permanente que hemos estado haciendo con resultados concretos además, porque no es solo un apoyo de palabra”.

Sin embargo, sus declaraciones no cayeron bien entre algunos diputados de oposición. La subjefa de bancada UDI, Marlene Pérez, criticó el respaldo del alcalde, indicando que “no le hace bien a nuestra coalición”, y recalcó que el libelo se impulsa para “cumplir nuestro rol fiscalizador”.

Desde su mismo partido, el diputado RN Miguel Mellado, aunque manifestó respeto por la trayectoria de Desbordes, defendió la autonomía de los parlamentarios. “Hoy él es alcalde y nosotros seguimos cumpliendo nuestras funciones como diputados, con nuestras propias prerrogativas y deberes. Más que respaldar o no a una autoridad, lo que esperamos es que todos hagan su trabajo como corresponde”, afirmó.

En una línea más crítica, el diputado republicano Stephan Schubert sostuvo que “a diferencia del alcalde Desbordes, pienso que el delegado no hizo una buena gestión, que lo podría haber hecho mucho mejor y que no es la persona más apropiada para ese cargo”. Agregó que, a juicio de varios legisladores, la conducción de la seguridad pública requiere “una persona experta y con conocimientos técnicos”, lo que, según su visión, no se cumple en el caso de Durán.

Así, el respaldo de Desbordes no solo profundizó las diferencias internas en la oposición, sino que también reavivó el debate sobre las responsabilidades políticas en materia de seguridad y el rol de las autoridades en una de las regiones más afectadas por la delincuencia.