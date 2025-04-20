Zelenski acusa a Rusia de violar la tregua de Pascua con nuevos ataques en la región

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó a Rusia de violar la tregua de Pascua anunciada por el presidente ruso, Vladímir Putin, el pasado sábado. Según Zelenski, a pesar de la declaración de alto el fuego, las fuerzas rusas continuaron con ataques aislados y bombardeos en varias zonas del frente. En un mensaje en redes sociales, Zelenski afirmó que, aunque Rusia intenta crear la impresión de un alto el fuego, en realidad sigue intentando avanzar.

El jefe de Estado ucraniano publicó en su cuenta de X un informe entregado por su comandante en jefe, Oleksander Syrskyi. “Desafortunadamente, la tendencia al aumento del uso de armamento pesado por parte de las fuerzas rusas continúa. Desde el inicio del día hasta las 16:00 h, se han registrado un total de 46 asaltos rusos en diversas direcciones y 901 bombardeos, 448 de los cuales involucraron armamento pesado”, narró.

En ese sentido, también mencionó que Ucrania está dispuesta a extender el alto el fuego durante 30 días, pero que responderá de manera recíproca si Rusia continúa con las hostilidades. “La situación en el frente demuestra que se necesita presión sobre Moscú y una supervisión real de las acciones de las fuerzas de ocupación para establecer el alto el fuego“, agregó.

En un video frente a la catedral de Santa Sofía en Kiev, Zelenski instó a los ucranianos a mantener la esperanza y perseverar en la lucha por la paz.

Por su parte, Rusia acusó a Ucrania de realizar ataques en la región de Donetsk durante la tregua de Pascua. El Ministerio de Defensa ruso informó que las fuerzas ucranianas lanzaron ataques con drones y morteros contra posiciones rusas en Donetsk y otras localidades ocupadas en la región de Jersón. Según Rusia, estos ataques violaron el alto el fuego y fueron repelidos por las fuerzas rusas.

El mismo Departamento de Defensa, por medio de un comunicado de guerra, indicó que todas sus tropas “han respetado estrictamente el alto el fuego y se han mantenido en las posiciones previamente ocupadas“. Además, denunció a las fuerzas ucranianas de disparar 444 veces contra sus posiciones y de lanzar 48 drones, así como de realizar “varios intentos de asalto nocturnos” en las localidades de Sujaya, Balka y Bogatyr, ubicadas en la provincia de Donetsk.