Argentina decreta siete días de luto nacional por la muerte del Papa Francisco

Las autoridades de Argentina decretarán siete días de luto nacional por la muerte este lunes del Papa Francisco, fallecido a los 88 años en su residencia de la Casa Santa Marta del Vaticano.

“El presidente de la nación decretará siete días de duelo por el fallecimiento del Santo Padre”, ha dicho en su cuenta en la red social X el portavoz de la Presidencia argentina, Manuel Adorni, quien describió al Papa como “un líder espiritual y guía de millones de hombres y mujeres”. “Que en paz descanse”, agregó.

Poco antes, el mandatario argentino, Javier Milei, lamentó el fallecimiento del Pontífice, de quien alabó su “bondad y sabiduría” pese a las “diferencias” expresadas públicamente y que, en palabras del propio mandatario, “hoy resultan menores”.

El Papa Francisco ha fallecido este mismo lunes, un día después de su última aparición en público coincidiendo con el Domingo de Resurrección en el que se asomó al balcón principal de la basílica de San Pedro para impartir la bendición ‘Urbi et Orbi’.