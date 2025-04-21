Chile Vamos cierra la puerta a primarias: Matthei irá directo a la primera vuelta presidencial

Tras días de conversaciones con RN, Evópoli y la UDI, este lunes la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, anunció que la coalición no realizará primarias y será ella la candidata presidencial del sector.

Durante los últimos días trascendió que el conglomerado opositor buscaba llevar a cabo primarias con los nombres de Francisco Chahuán (ex-RN), Luciano Cruz Coke (Evópoli) y Rodolfo Carter (ex-UDI) en la lista.

En el caso de RN, a pesar de que el partido ya había anunciado su respaldo a la exalcaldesa, el senador Chahuán mostró su disponibilidad para ser candidato a primarias, mientras que el timonel de la tienda, Rodrigo Galilea, le dijo que si quería competir debía hacerlo como independiente para evitar señales de división interna. Así, tras 30 años de militancia, Chahuán renunció a Renovación Nacional con el objetivo de ser parte de la carrera a La Moneda. De esa manera, en un punto de prensa en La Reina, Matthei puso fin a la incertidumbre de su sector y expuso que será la única candidata de Chile Vamos que estará en la papeleta en los comicios del 16 de noviembre. “Hoy, dado todo lo que ha sucedido, lo responsable y correcto es competir en primera vuelta con el apoyo de Chile Vamos y millones de independientes, que lo único que quieren es que nuestro país tenga un mejor futuro”, señaló. Dardos contra Kast y Kaiser

La abanderada de derecha hizo múltiples llamados a los candidatos del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, José Antonio Kast y Johannes Kaiser, respetivamente, para realizar primarias amplias en el sector. Sin embargo, los deseos de la exalcaldesa fueron ignorados.

Matthei apuntó directamente contra ellos y dijo que fue “imposible” llegar a un acuerdo, lo que, a su juicio, echa por tierra la posibilidad de que su sector venza a la izquierda en primera vuelta.

“En un momento como el que atraviesa Chile, era una oportunidad histórica poder ganar en primera vuelta y además tener mayoría parlamentaria. Desafortunadamente, tanto José Antonio Kast como Johannes Kaiser se han negado, haciendo imposible ganar en primera vuelta”, dijo.

Según la candidata, se exploraron distintas alternativas, “pero la verdad es que ninguna nos aseguraba una unidad representativa que los chilenos nos reclaman. Así que hoy, dado que todo lo que ha sucedido, lo responsable y lo correcto es competir en primera vuelta”.