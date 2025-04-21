Deportados por "presos políticos": la propuesta de canje de Bukele a Maduro

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ofreció este domingo a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, intercambiar a 252 venezolanos deportados desde Estados Unidos y encarcelados en El Salvador por la misma cantidad de “presos políticos” en una propuesta que la fiscalía venezolana tachó de ‘cínica’.

La oferta se produjo después de que el presidente Donald Trump arremetiera contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que el sábado ordenaron detener las expulsiones como la de los venezolanos, que Washington inició hace un mes bajo una ley de tiempos de guerra.

El gobierno de Bukele es un aliado clave de Trump en su política anti-inmigrantes, y recibió en poco más de un mes a 288 deportados, 252 de ellos venezolanos, que están presos en una mega-cárcel salvadoreña de máxima seguridad.

“Quiero proponerle un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100 % de los 252 venezolanos que fueron deportados, a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico (252) de los miles de presos políticos que usted mantiene”, dijo Bukele en un mensaje en X dirigido a Maduro.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, tachó de “cínica” la propuesta en un comunicado difundido por el canciller Yván Gil. “Solicito de manera inmediata la lista completa con la identificación de todos los detenidos y su estatus judicial, así como también la Fe de vida y el informe médico de cada uno de los secuestrados”, dijo Saab al exigir conocer los delitos cometidos por el grupo, cuándo fueron presentados ante un juez y si cuentan con abogados.

“Es una propuesta lamentable (…) Lo mismo que hace el gobierno de Venezuela con muchos presos políticos. No disfrace su ilegalidad con rostro falso de solidaridad“, dijo en X el defensor de derechos humanos, Marino Alvarado.

Bukele aseguró que todos los venezolanos que están en El Salvador “bajo custodia” fueron detenidos en Estados Unidos “en el marco de una operación contra pandillas como el Tren de Aragua”.

“A diferencia de nuestros detenidos, muchos de los cuales han asesinado, otros han cometido violaciones, y algunos incluso habían sido arrestados en múltiples ocasiones antes de ser deportados, sus presos políticos no han cometido ningún delito”, le dijo Bukele a Maduro.

“La única razón por la que están encarcelados es por haberse opuesto a usted y a sus fraudes electorales”, agregó, y anticipó que la cancillería salvadoreña enviará la propuesta formal a Venezuela.

Tudares y Rocío San Miguel en la lista

Bukele citó que el canje debe incluir a Rafael Tudares, yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia; la activista de derechos humanos Rocío San Miguel; los opositores asilados en la embajada de Argentina en Caracas, y unos 50 ciudadanos detenidos de otras nacionalidades.

Maduro hasta ahora no ha reaccionado. Su gobierno denuncia un “secuestro” y contrató un abogado para representarlos en El Salvador.

El sábado, la Corte Suprema de Estados Unidos suspendió la deportación de migrantes venezolanos desde Texas a El Salvador.

Trump fustigó el domingo en su red Truth Social, sin nombrar específicamente al alto tribunal, a “jueces y agentes de la ley débiles e ineficaces que permiten que continúe este siniestro ataque” a Estados Unidos.

La Casa Blanca tiene un enfrentamiento con jueces federales, grupos de derechos y demócratas que acusan a Trump de violar derechos consagrados constitucionalmente con su política de deportaciones.

En el caso más sonado es del migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado a su país el 16 de marzo bajo la misma ley, acusado por Washington de ser miembro de la MS-13.

El gobierno de Trump reconoció que fue deportado por un “error administrativo” pues tenía una protección legal desde 2019, pero se niega a gestionar su regreso alegando que ya está en manos de El Salvador.

Bukele aseguró en la Casa Blanca que era “absurdo” devolver a un “terrorista” a Estados Unidos.

Los deportados están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), cárcel de máxima seguridad construida por Bukele para pandilleros, considerada la más grande de Latinoamérica, con una capacidad para 40.000 reos.