Diputado Celedón (FA): "El problema de Chile es que no tenemos una derecha realmente democrática"

Las declaraciones efectuadas por la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en las que se refirió a las muertes posteriores al Golpe de Estado como “inevitables”, continúan repercutiendo a nivel político.

En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, el abogado en Derechos Humanos y diputado por la Región del Maule, Roberto Celedón, criticó duramente las palabras de la candidata. El parlamentario frenteamplista mencionó que “ella se dio cuenta del error que cometió, pero es mejor la verdad que ocultar lo que es“.

“Yo creo que es lo que piensa (…). Entonces, ella da cuenta de una causa completamente falsa e inexistente, en que la izquierda chilena, sin perjuicio de que había adherentes, pero jamás tuvo como modelo Cuba, por el contrario”, declaró.

Ante la solicitud de Matthei de “parar” con la controversia acerca de sus dichos, Celedón insistió en que “lo que dijo es extremadamente grave” y la izquierda en ningún momento mal interpretó su discurso, solo fue un intento de la candidata para “tratar de excusarse, cuando están ahí sus palabras”. “No hay ninguna deformación, es muy lamentable. El problema de Chile es que no tenemos una derecha realmente democrática“, dijo.

Apoyaron la dictadura. ¿Qué hicieron los líderes de la derecha? Fueron muy pocos los decentes, Julio Subercaseaux, Jaramillo Lyon. Fueron muy pocos los de derecha que tuvieron el coraje de decir no a la violación de los derechos humanos, a una dictadura”, agregó.

Además, subrayó el rol de la Iglesia y figuras como el cardenal Silva Henríquez que denunciaron las torturas desde el primer instante, querellas que según Celedón debieron ser “suficientes para un católico, suficientes para no participar en ese Gobierno”.

En ese sentido, destacó la profunda historia democrática de Chile y su compromiso con la democracia, recordando su experiencia en Cuba y la desconfianza de los revolucionarios cubanos hacia el expresidente Salvador Allende. “La experiencia chilena es exactamente una experiencia que tiene mucha identidad con lo que somos como chilenos”, señaló.

En esa misma línea, insistió en que la izquierda y la Democracia Cristiana (DC) han hecho más autocrítica que la derecha en relación a la dictadura y en la importancia de la democracia, dando como ejemplo la rigurosidad del Presidente Gabriel Boric y su Gobierno con lo que sucede en Venezuela y Cuba. “Si hubiese una derecha crítica con su propia historia, con su pasado, el pueblo de Chile sería el primero que la celebre”, expresó.

“No podemos romper la unidad de los que lucharon por la democracia y por el respeto a los derechos humanos”, aseveró. Así, llamó a integrar plenamente a la Democracia Cristiana en el proceso democrático para ofrecer confianza al pueblo de Chile.