En medio de guerra arancelaria: Presidente Boric realiza visita a Brasil con foco económico

Entre este lunes 21 hasta el jueves 25 de abril, el Presidente Gabriel Boric tendrá una visita de Estado a la capital de la República Federativa de Brasil con el fin de estrechar vínculos comerciales y económicos entre ambas naciones, aprovechando que -por primera vez- se celebrará el “Día de la Amistad” chileno-brasileña este 22 de abril.

La delegación contempla a cinco ministros y ministras de Estado, entre ellos el canciller Alberto van Klaveren y el titular de Hacienda, Mario Marcel, parlamentarios como el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, gobernadores regionales y representantes de gremios empresariales como Rosario Navarro, presidenta de la SOFOFA, y Arturo Clement, de SalmonChile.

En tierra brasileña, el Mandatario sostendrá una reunión con su par, Luiz Inácio Lula da Silva, dará una charla en la Universidad de Brasilia y, entre otras actividades, participará de un Foro Empresarial.

En medio de la guerra arancelaria, Chile pretende profundizar lazos en América Latina con Brasil, su primer socio comercial en la región y el tercero a nivel global. En 2024 el intercambio con Brasil alcanzó los $12.560 millones de dólares, con un crecimiento promedio anual de 2,7% desde el año 2014.

Una medida clave es la concreción del Corredor Bioceánico Vial. Una red de carreteras de 2 mil 400 kilómetros que pretende unir los puertos del norte de Chile, pasar por Argentina, Paraguay, hasta llegar a Brasil, para facilitar el traslado de exportaciones, además de ayudar al turismo local.

Cabe destacar que ambos mandatarios se coordinan habitualmente. Su última comunicación pública fue el pasado 29 de enero, donde abordaron preparativos para la próxima reunión de líderes en defensa de la democracia. Un encuentro que se dará en Chile y que dará seguimiento a la cumbre realizada el año pasado en Nueva York.



Con esta visita de Estado se concreta el cuarto viaje del Presidente Boric a Brasil. En 2023, participó del cambio de mando, luego de la reunión de presidentes de América del Sur, y en noviembre de 2024 de la cumbre del G20.