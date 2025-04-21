En medio de tensiones y una defensa al exobispo Juan Barros: los recuerdos de la primera (y única) visita del Papa Francisco a Chile

Durante la madrugada de este lunes 21 de abril se dio a conocer el fallecimiento del Papa Francisco, máximo líder de la Iglesia Católica, a los 88 años. Una muerte que se registró tras varias semanas de convalecencia a raíz de una serie de complicaciones a las vías respiratorias que decantó en una neumonía.

En Chile, también se extendieron las condolencias por la partida de Jorge Mario Bergoglio. Además del saludo emitido por el Presidente Gabriel Boric a través de X, la Catedral de Santiago sostendrá una misa de despedida agendada para el mediodía de hoy.

Sin embargo, la primera y única visita del Papa Francisco a nuestro país -que se llevó a cabo del 15 al 18 de enero del 2018 y donde recorrió Santiago, Iquique y La Araucanía- no fue del todo sencilla. Al hecho de que la convocatoria fue bastante menor a la esperada por la organización, se sumó una polémica declaración emitida por el sumo pontífice, donde descartaba las denuncias emitidas contra el entonces obispo Juan Barros, acusado de encubrir los abusos cometidos por el sacerdote Fernando Karadima.

“El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba. Todo es calumnia. ¿Está claro?”, sentenció Francisco ante la prensa durante su último día en Chile. Palabras que generaron revuelo mundial y que incluso motivaron una posterior conferencia de prensa protagonizada por las víctimas de Karadima, quienes aseguraron que Barros tenía plena consciencia de los delitos cometidos por el sacerdote.

Un hecho que, además, cambió totalmente el rumbo de lo que sería la gira latinoamericana del Papa. Hasta antes de su arribo en Chile, el gran tema que concentraba la atención en el Vaticano era la crítica emitida por Francisco a los grupos conservadores, y su apoyo a que los divorciados se volvieran a casar por la Iglesia. Propuesta que fue completamente desplazada por su postura ante los abusos.

Así, estando a punto de tomar el avión que lo llevaría de vuelta al Vaticano, el obispo de Roma se retractó de sus palabras y pidió disculpas a las víctimas: “Debo pedir disculpas porque la palabra ‘prueba’ ha herido a muchos abusados, fue sin querer. Sé que mucha gente abusada no puede traer una prueba, no la tiene o a veces la tiene y siente vergüenza, sufre en silencio. El drama de los abusados es tremendo“.